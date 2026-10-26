Požár v troubě může vzniknout kvůli obyčejné nepozornosti. Několik chytrých návyků pomůže nebezpečí předejít

Požár v domácnosti může vzniknout z několika důvodů. Jedním z nich může být i používání trouby. Zabraňte tomu chytrým způsobem.
Mnoho lidí si v dnešní době ani neuvědomuje, že když odchází z domu, nechávají zapojených hodně elektrických přístrojů. Lidé většinou pořád někam spěchají, a přávě ve spěchu lze
zapomenout i na to, že zrovna v troubě něco pečeme. Velká část požárů vzniká právě v kuchyni. Dávejte si na to raději pozor. Od vaření a pečení neodcházejte a počítejte s tím, že existuje riziko vzniku požáru. Pokuste se mu vždy předcházet. Pravidelný servis je důležitý
Vaše elektrospotřebiče by měly být v dobrém stavu. Vždy se ujistěte, že jsou čisté a fungují správně. Pokud jsou rozbité, nechte je opravit, nebo kupte nové.
Se správně fungující troubou se vyhnete požáru v kuchyni. Po vaření troubu vždy omyjte, aby se při příštím používání nezačaly pálit nečistoty z předchozího pečení. To totiž vede k velkému množství kouře a následnému požáru. Fotografie: Pixabay Nechoďte pryč, když připravujete jídlo
Toto je základní pravidlo, kterého byste se měli držet. Jelikož se trouba rozehřívá na hodně stupňů, měli byste ji vždy hlídat a neodcházet z domu. Raději se pravidelně choďte dívat, zda se v troubě něco nepřipaluje.
Vaření bez dozoru je hlavní příčinou kuchyňských požárů. Jestliže budete ve vedlejší místnosti, choďte se každých pár minut na troubu podívat. Budete tak mít větší jistotu, že případný požár včas vyřešíte.
Pokrmy se šťávou přikrývejte víkem
Když dáte do trouby pokrm, který bude pouštět hodně šťávy, může se stát, že šťáva začne přetékat. To způsobí to, že se tekutina začne v troubě pálit a z trouby bude vycházet kouř.
Celá tato situace může přejít v požár. Ten totiž může z odkapávajícího tuku vzniknout velice rychle. Proto raději použijte víko/kryt. To zabrání znečištění trouby, takže ji navíc poté ani nebudete muset čistit. Fotografie: Pixabay Pořiďte si domů detektor kouře
Pořiďte si domů detektor kouře. Ten umístěte do jiné místnosti, než je kuchyň. Jeho správné umístění by mělo být 180 centimetrů až 6 metrů od všech kuchyňských spotřebičů. Tím předejdete falešným poplachům.
Do menší vzdálenosti se umisťují fotoelektrické hlásiče kouře. Pro ionizační hlásiče kouře platí umístění 6 metrů od kuchyňských spotřebičů. Tyto vzdálenosti je pro správné fungování potřeba dodržovat. Používejte stopky nebo jiná upozornění
Je velice jednoduché zapomenout na to, že máte v troubě jídlo, které se peče. Nastavte si na mobilu stopky nebo časovač, který vás upozorní na to, že je pokrm hotový. Na časovači si můžete nastavit i více upozornění.
Vyteklá šťáva nebo odpadnuté kousky jídla se mohou začít rychle pálit. Častější kontrolou můžete zabránit požáru. Stopky jsou také skvělým pomocníkem, abyste jídlo nevytáhli příliš brzo nebo pozdě. Fotografie: Pixabay Domů si pořiďte hasicí přístroj
V momentě, kdy dojde k požáru, začne hodně lidí panikařit. Pro tyto případy mějte v domácnosti vždy hasicí přístroj. Pro uhašení požáru je nezbytné mít doma výbavu.
Hasicí přístroj dokáže uhasit požár běžných hořlavin, jako je dřevo a papír. Také je dimenzován na požáry elektrického zařízení. Hasicí přístroj je vhodný i na různé požáry způsobené kapalinami, včetně tuků a benzínu. Trouba není topení
Elektrická ani plynová trouba neslouží pro vytápění domácnosti. K tomuto účelu slouží jiná zařízení. Elektrická trouba se při delším používání může přehřát a způsobit požár.
Plynová trouba může zhasnout nebo hořet neefektivně, což může mít za následek otravu oxidem uhelnatým. Myslete na své bezpečí a nikdy troubu nepoužívejte jako topení.
Zdroj:
BobVila
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Pokuste se chytrými triky zabránit nechtěnému požáru v troubě, který může potkat každého z nás appeared first on BydlímeÚtulně.cz.