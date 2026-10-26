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Kasemety na Špilberku rozzáří živé květiny a světla. Výstava potrvá pouhých pět dní

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Muzeum města Brna připravilo na středu 28. října zahájení výstavy s názvem Flowers and Lights. Temné historické chodby špilberských kasemat se poprvé promění v prostor propojující květiny a světelné či zvukové efekty.
Kasemety na Špilberku rozzáří živé květiny a světla. Výstava potrvá pouhých pět dní

Kasemety na Špilberku rozzáří živé květiny a světla. Výstava potrvá pouhých pět dní

Zdroj: Kateřina Pospěchová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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