Šest psích plemen, která vás neposlechnou, ani kdybyste měli v ruce bič. Bígl je z nich ještě ten nejhodnější

Stačí jediný závan zaječí stopy a bígl, který ještě před chvílí spokojeně cupital u nohy, mizí v remízku. Volání, pískání i mávání pamlskem vyjdou naprázdno. Podobné chvíle zná majitel border kolie, která z nudy nahání děti na pískovišti, i pán akity, jenž marně čeká, až pes přiběhne jen proto, že byl zavolán. Šestice plemen, o které je řeč, má jeden společný rys. Povely přeskakuje hlavně ve chvíli, kdy člověk staví svá přání proti tomu, k čemu byla tato zvířata po generace vybírána. Inteligence jim přitom chybí nejméně ze všeho. Jsou mezi nimi honiči, ovčáci, hlídači i samorosti a každý z nich „zlobí“ po svém.
Bígl: nejvlídnější tvor v seznamu, dokud nezachytí pach
Proč zrovna bígl působí z celé party nejmírněji? Odpověď leží v jeho původu. Americký kynologický klub AKC o něm píše jako o výborném loveckém psovi a oddaném společníkovi. Bígl byl šlechtěn k lovu ve smečce, takže bývá družný, snese se s lidmi i jinými psy a většinou má pohodovou povahu. Agresivitu nebo zatvrzelou podezíravost u něj čekat nemusíte.
Jenže tentýž rodokmen má i odvrácenou stranu.
Standard FCI pro bígla ho popisuje jako veselého honiče, odvážného, aktivního, vytrvalého a rozhodného při práci na stopě. Původně měl sledovat zajíce, a to bez ohledu na to, co si o tom myslí člověk o sto metrů dál.
Britská veterinární charita PDSA mluví u bígla rovnou o „selektivním slyšení“. Jakmile pes ucítí zajímavější pach, majitel pro něj na chvíli přestane existovat. Proto charita doporučuje držet ho na vodítku všude mimo bezpečně oplocený prostor. Bígl navíc potřebuje nejméně hodinu a půl pohybu denně, ideálně kombinaci chůze a běhu, a k tomu pachové hry, které jeho nos zaměstnají doma. Pozor si musí dát i lidé s králíky či morčaty, lovecký pud se totiž nevypíná ani v obýváku.
Border kolie a český strakatý pes: energie, která si najde vlastní zaměstnání
Border kolie patří k nejčastějším psům v českých domácnostech. Podle žebříčku Českomoravské kynologické unie za rok 2025, který vychází z počtu narozených štěňat s průkazem původu, se drží v první desítce nejoblíbenějších plemen. Kdo si dnes pořizuje psa, má k ní tedy blízko.
Tento ovčácký pes je podle FCI vytrvalý, pracovitý, vnímavý a inteligentní. AKC ho s odkazem na psychologa Stanleyho Corena řadí mezi nejlépe trénovatelná plemena vůbec, vedle pudla, německého ovčáka nebo zlatého retrívra. A právě v tom tkví háček. Pes, který se bleskově učí, si stejně rychle osvojí i to, co majitel vidět nechce. Když border kolie nedostane úkol pro hlavu i tělo, vymyslí si ho sama: obíhání návštěv, hlídání každého pohybu v místnosti, nahánění dětí. Rychlé učení a vhodnost pro začátečníka jsou dvě zcela odlišné vlastnosti.
Český strakatý pes je opakem masového plemene. Českomoravská kynologická unie ho vede jako domácí plemeno, které FCI zatím neuznala (číslo 905). Podle
dokumentu ČMKU o rozdělení plemen dle početnosti pro rok 2026 eviduje chov 44 psů a 40 fen (celkem 84 jedinců) a pět vrhů. Charakteristika plemene na webu Strakáči.cz ho líčí jako velmi temperamentního a téměř neunavitelného psa pro sportovně založeného majitele. Kdo čeká klidného gaučového společníka, narazí na zvíře, které po dvou hodinách venku teprve začíná.
Zahrada sama situaci nespasí. PDSA výslovně upozorňuje, že ani rozlehlý pozemek nenahradí pravidelné procházky s novými pachy, místy, lidmi a psy.
Zdroj fotografie: PxHere Dalmatin, knírač a akita: výdrž, hlídání a svébytná hlava
Dalmatin pochází podle standardu FCI z Chorvatska a jeho historie je spjatá s Dalmácií. Starší anglické označení „Coach Dog“ (kočárový pes), doložené k roku 1790, prozrazuje, čím se dřív živil: běhal kilometry vedle kočárů. Tahle výdrž v něm zůstala. Standard ho popisuje jako živého a nezávislého psa vhodného pro venkovní aktivity, s výrazným loveckým instinktem. Dalmatin, kterého majitel vyvenčí jen kolem bloku, si přebytečnou energii vybije jinde, obvykle na věcech, které mu nepatří.
Knírač je podle FCI rodinný, hlídací, doprovodný a pracovní pes s živým temperamentem a klidnou vyrovnaností. Hlídací nastavení znamená, že o hrozbě rozhoduje do jisté míry sám. Pošťák, soused za plotem nebo cizí pes na chodníku se v jeho očích snadno stanou případem, který je třeba vyřešit. Oddanost majiteli je přitom velká, takže výcvik stojí na vzájemné důvěře. Bez ní si knírač pravidla rád upravuje.
Akita působí ze šestice nejklidněji. Standard FCI ji charakterizuje jako klidnou, věrnou, učenlivou a vnímavou. Jde o velkého, důstojného psa, jehož loajalita patří čitelné autoritě. Opakované povely, nervózní hlas nebo nedůslednost ji neuhnou, spíš ji přesvědčí, že rozhodovat bude ona. Proto se hodí hlavně ke zkušenějšímu majiteli, který zvládne vést silné zvíře klidně a předvídatelně. Proč bič nefunguje a co zabírá místo něj
Nadsázka o biči míří přesně do bolavého místa. Mnoho majitelů na neposlušnost reaguje přitvrzením: křikem, škubáním vodítkem, tresty. Americká veterinární společnost pro chování zvířat AVSAB ve svém
stanovisku k humánnímu výcviku psů z roku 2021 doporučuje pro veškerý výcvik i úpravu chování metody založené na odměně. Postupy stojící na síle, bolesti nebo fyzickém či psychickém nepohodlí odmítá, protože poškozují pohodu zvířete i vztah mezi psem a člověkem.
AKC k tomu dodává, že trénovatelnost netvoří jen inteligence. Svou roli hrají povaha, instinkty, genetická výbava, rušivost prostředí i zvolená metoda. Bígl s nosem na stopě tedy přehlíží povel kvůli silnějšímu impulzu, nikoli z trucu. Bič na tom nic nezmění, nanejvýš naučí psa, že majitel je nepředvídatelný.
„Pevná ruka“ v praxi znamená konzistenci, jasná pravidla a chytré řízení prostředí:
Zkrátit a zpravidelnit trénink. PDSA doporučuje zařadit výcvik do denní rutiny, protože zaměstnává hlavu a upevňuje povely. Přivolání cvičit postupně. Nejdřív doma, pak na oplocené ploše, teprve potom v terénu. Odměňovat to, co pes dělá dobře. U bígla jídlem, u border kolie i prací samotnou, u dalmatina pohybem. Přidat čichové a mentální úkoly. Unavená hlava znamená klidnějšího psa. Omezit příležitosti k chybám. Kde se pohybuje zvěř, patří pes na dlouhé vodítko. Včas přizvat odborníka. Při agresi, strachu, reaktivitě nebo chronickém ničení doporučuje PDSA akreditovaného behavioristu. Komu se šestice plemen hodí a kdo by měl zpomalit
Plemeno Hlavní zdroj „neposlušnosti“ Co nejvíc potřebuje Bígl pachová stopa, lovecká vytrvalost vodítko v terénu, pachové hry, 1,5 hodiny pohybu Border kolie pracovní intenzita, rychlé učení denní úkoly pro hlavu i tělo Český strakatý pes temperament, téměř neúnavnost sportovního majitele, pravidelný výdej energie Dalmatin výdrž, samostatnost, lovecký instinkt dlouhé venkovní aktivity Knírač hlídací a pracovní založení jasná pravidla, smysluplnou práci Akita svébytnost, loajalita k autoritě zkušeného, klidného vůdce
PDSA obecně uvádí, že některá plemena potřebují nejméně jednu až dvě hodiny pohybu denně a pracovní typy výrazně víc. K tomu jednu až dvě procházky, trénink a čas na očichávání okolí. Člověk, který chodí domů večer a o víkendu odpočívá, by si podle nás měl pořízení border kolie, bígla, dalmatina i akity pořádně rozmyslet. Nejde o zlé psy. Jde o psy s vlastním programem, který si bez zapojení majitele napíšou sami.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková