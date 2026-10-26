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Šest psích plemen, která vás neposlechnou, ani kdybyste měli v ruce bič. Bígl je z nich ještě ten nejhodnější

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Dennívýzva
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Bígl, border kolie, dalmatin, knírač, akita a český strakatý pes. Každý dokáže majitele dohnat k zoufalství, pokaždé z úplně jiného důvodu.
Šest psích plemen, která vás neposlechnou, ani kdybyste měli v ruce bič. Bígl je z nich ještě ten nejhodnější

Šest psích plemen, která vás neposlechnou, ani kdybyste měli v ruce bič. Bígl je z nich ještě ten nejhodnější

Zdroj: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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