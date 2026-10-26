Nezpracoval puk a soupeř z toho hned skóroval. Chytil prožil v Vancouveru zápas, na který bude chtít rychle zapomenout

Druhá třetina, čas 5:49. Jonathan Lekkerimäki posílá puk Chytilovi uvnitř obranné modré čáry, český centr ho nezpracuje a oficiální zápis NHL mu připisuje ztrátu. O pět sekund později skóruje Bobby Brink zblízka bekhendem a Minnesota vede 2:0. Těch pět sekund je nejvýmluvnější výsek nedělního večera v Rogers Areně. Chytil v něm hrál hlavní roli, ale jen v jednom dějství. Vancouver totiž neprohrál kvůli jednomu nezpracovanému puku. Prohrál, protože se mu podobné chyby dějí každý večer a tým nemá čím je smazat.
Čtyři góly, tři Chytilovy stopy
Chytilův vliv na skóre přesně ukazuje oficiální zápis průběhu utkání NHL. U prvních tří branek Minnesoty se jeho jméno objevuje pokaždé, vždy v jiné souvislosti. U čtvrté v zápisu chybí.
|Gól
|Čas
|Střelec
|Chytilova role
|0:1
|18:33, 1. třetina
|Daniil Šabanov
|v 17:17 vyloučen za vysokou hůl na Kirilla Kaprizova, Minnesota přesilovku využila
|0:2
|5:54, 2. třetina
|Bobby Brink
|v 5:49 ztráta puku v obranném pásmu
|0:3
|12:55, 2. třetina
|Quinn Hughes
|na ledě v oslabení po faulu Drewa O’Connora
|0:4
|3:38, 3. třetina
|Kirill Kaprizov
|podle oficiálního zápisu na ledě nebyl
Každá z prvních tří stop má jinou váhu. Vysoká hůl na Kaprizova byla zbytečná, Vancouver kvůli ní hrál v oslabení a o minutu a čtvrt později prohrával. Ztráta před Brinkovým gólem byla čistá individuální chyba, kterou nelze svalit na systém. U třetí branky byl Chytil jedním z pěti bránících hráčů. Do oslabení se tentokrát dostal O’Connor, ne on.
U Kaprizovova gólu na 0:4 zapisuje NHL na ledě Eliase Petterssona, Brocka Boesera, Jakea DeBruska, Toma Willandera, Zeeva Buiuma a brankáře Leeviho Meriläinena. Chytil tou dobou seděl na střídačce.
Jeho individuální čísla odpovídají večeru: 17:19 na ledě, tři střely, bilance −1 a dvě trestné minuty.
Deset zápasů bez výhry: čísla bez výmluv
Vancouver má po třinácti zápasech bilanci 2-10-1 a nevyhrál deset utkání v řadě. Nejde o deset porážek v základní hrací době, v sérii je i jedna prohra po prodloužení nebo nájezdech. Před nedělí klubové poznámky evidovaly devět zápasů bez výhry od 4. do 22. října. Minnesota sérii prodloužila.
Statistiky zápasu vyznívají pro domácí hůř než samotný výsledek:
- Střely: Vancouver 17, Minnesota 34
- Ztráty puku: Vancouver 21
- Oslabení: pět, z toho dvě inkasované branky
- Trestné minuty: 12 za šest menších trestů
Minnesota přitom hrála druhý zápas ve dvou dnech, den předtím porazila Seattle 5:1. Hosté měli mít těžší nohy, přesto dvojnásobně přestříleli tým, který spal doma ve vlastní posteli. Calvin Pickard si připsal první výhru v dresu Wild, když zachytil 15 ze 17 střel. Na tak klidný večer si brankář v NHL stěžovat nemůže.
Klubové poznámky Vancouveru před zápasem popsaly vzorec, který se v neděli zopakoval. Když Canucks dají tři a méně gólů, mají bilanci 0-8-1. Když vystřelí méně než 25krát, 1-8-1. Když inkasují v oslabení, 2-7-0. Proti Minnesotě splnili všechny tři podmínky najednou.
Chytilův večer proto podle nás funguje spíš jako zmenšený model celého týmu. Zbytečný trest, ztráta ve vlastním pásmu, inkasovaný gól v oslabení. To vše dělá Vancouver jako celek opakovaně. Rozdíl je v tom, že u Chytila se to sešlo během necelých dvaceti minut čistého času a dalo se to spočítat na prstech jedné ruky.
Hronek s asistencí, Chytil bez opory
Druhý Čech v sestavě Canucks prožil o poznání klidnější zápas. Filip Hronek odehrál 25:39, nejvíc z domácích obránců, a v čase 6:24 třetí třetiny přihrál na gól Maxe Sassona, který snížil na 1:4. Druhou asistenci si připsal obránce Elias N. Pettersson. Hronek skončil s bodem, bilancí +2, jednou střelou a jedním hitem. Ani on se ale nevyhnul chybám: detailní záznam mu ve třetí třetině připisuje dvě ztráty v obranném pásmu. Náskok soupeře už tou dobou byl takový, že si jich nikdo nevšiml.
Chytil se do sestavy vrátil teprve 15. října, kdy ho klub aktivoval z listiny zraněných. Podle statistik PuckPedia měl po pěti zápasech sezony 2026/27 na kontě dvě asistence a žádný gól. Pokročilé metriky jsou ještě méně lichotivé: podíl očekávaných gólů 22 % a podíl střeleckých pokusů 31 % při jeho pobytu na ledě. Jeho formace míč, pardon, puk, prostě nemá. Většinu času brání.
Před zápasem s Minnesotou ho NHL projektovala jako centra třetí lajny mezi Liamem Öhgrenem a Lekkerimäkim. Právě s druhým jmenovaným souvisí i ztráta před Brinkovým gólem. Lajna dvou mladíků a hráče po zranění zatím nedrží puk tak dlouho, aby se dostala do útočného pásma ve větším počtu.
Vyjádření trenéra ke Chytilovu výkonu ani informaci o změně sestavy jsme nedohledali. Stejně tak v dostupných pozápasových materiálech chybí Chytilova vlastní reakce. Novináři se po zápase soustředili téměř výhradně na Hughese. Dá se čekat, že neděle Chytilovi pozici ve třetí formaci nezpevnila. Zda ji oslabí, ukáže až nejbližší sestava.
Hughesův večer ve městě, které ho nepustilo
Zatímco Vancouver počítal chyby, hosté měli hrdinu. Quinn Hughes se do Rogers Areny vrátil poprvé od 12. prosince 2025, kdy ho Canucks vyměnili do Minnesoty za Marca Rossiho, Öhgrena, Buiuma a volbu v prvním kole draftu 2026, kterou klub později použil na Adama Novotného.
Bývalý kapitán, nejproduktivnější obránce v historii klubu a jediný bek Canucks s Norrisovou trofejí slyšel pískot už při rozbruslení. Podle NHL bučení pokračovalo při jeho představení na kostce, během hymen a prakticky pokaždé, když se dotkl puku. Sportsnet zaznamenal i pokřiky typu „Quinne, jsi k ničemu“ nebo „Nepodepíše“. Při videopoctě v první třetině se tón změnil na směs potlesku, pískotu a několika ovací vestoje.
Hughes odpověděl ve 12:55 druhé třetiny. V přesilovce poslal puk zpoza branky na Joela Erikssona Eka do slotu, sjel na druhou stranu a odražený puk dorazil do prázdné branky. Gól na 3:0 byl jeho 500. bodem v NHL, dosáhl ho ve 520. zápase. Rychleji to mezi americkými obránci zvládl jen Brian Leetch, kterému stačilo 496 utkání. Mezi všemi beky je Hughes sedmý nejrychlejší.
Domů odjel s gólem, asistencí, třemi střelami a 26:10 na ledě. Agentura AP ho vyhlásila první hvězdou. Sám po zápase řekl, že si víc než jubilejní bod zapamatuje smíšenou reakci při videopoctě a návrat do města, kde strávil šest a půl roku. Za Vancouver nasbíral 432 bodů, od výměny dalších 69.
Rozpolcenost tribun má jednoduché vysvětlení. Hughes odešel do týmu s ambicemi na Stanleyův pohár, Vancouver po jeho odchodu spadl do přestavby a v tabulce ligy je úplně dole. Fanoušci tleskali minulosti a pískali na přítomnost.
Co čeká Vancouver a kde ho sledovat
Šanci sérii ukončit dostanou Canucks hned v úterý 27. října na ledě Anaheimu, v Česku to bude ve středu 28. října ve 3:00. Ve čtvrtek 29. října následuje zápas v San Jose. Pokud Chytil zůstane v sestavě, bude mít dvě příležitosti ukázat, že neděle byla výjimkou, nikoli pravidlem.
Podle návodu NHL.com/cs k sezoně 2026/27 se dá zámořská liga v Česku sledovat na Nova Sportu a v Oneplay, nově i v sublicencovaných přenosech skupiny Prima. Všechny zápasy pak nabízí NHL.tv na platformě DAZN. Zda poběží živě i duel Vancouveru v Anaheimu, je potřeba ověřit v aktuálním televizním programu. Zápasy Canucks s českými hráči v české televizi pravidelně nebývají.
Pět sekund mezi Chytilovou ztrátou a Brinkovým gólem se dá přehrát donekonečna a pokaždé vypadá stejně špatně. Jenže Vancouver by bez nich prohrál nejspíš i tak, 17 střel na výhru v NHL nestačí. Chytil v neděli jen ukázal, jak vypadá desátý zápas bez výhry zblízka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka