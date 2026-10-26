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Nezpracoval puk a soupeř z toho hned skóroval. Chytil prožil v Vancouveru zápas, na který bude chtít rychle zapomenout

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Filip Chytil byl u tří ze čtyř gólů Minnesoty. Vancouver doma prohrál 2:4 a nevyhrál už deset zápasů za sebou.
Nezpracoval puk a soupeř z toho hned skóroval. Chytil prožil v Vancouveru zápas, na který bude chtít rychle zapomenout

Nezpracoval puk a soupeř z toho hned skóroval. Chytil prožil v Vancouveru zápas, na který bude chtít rychle zapomenout

Zdroj: Vancouver Canucks
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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