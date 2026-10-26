VIDEO: Policie před olomouckým divadlem vyvolala obavy. Šlo o cvičení

VIDEO: Policie před olomouckým divadlem vyvolala obavy. Šlo o cvičeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Policie před olomouckým divadlem vyvolala obavy. Šlo o cvičeníZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 26.10.2026 15:07
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →