SuperStar čeká druhý SuperVýběr. Porotu doplní Dara Rolins a natáčení naruší bouřka

SueprStar 2026 - 9. díl, FOTO: distr. TV Nova SueprStar 2026 - 9. díl, FOTO: distr. TV Nova SueprStar 2026 - 9. díl, FOTO: distr. TV Nova SueprStar 2026 - 9. díl, FOTO: distr. TV Nova SueprStar 2026 - 9. díl, FOTO: distr. TV Nova SueprStar 2026 - 9. díl, FOTO: distr. TV Nova
Druhý díl fáze SuperVýběr v soutěži SuperStar rozhodne o postupujících do semifinálové dvacítky. Za porotcovský stůl usedne jako hostující porotkyně Dara Rolins. Do televizního pořadu se vrátí dříve vyřazený zpěvák a natáčení ve vinařství zkomplikuje extrémní počasí. Návrat Dary Rolins k porotcovskému stolu
Pěvecká soutěž SuperStar tento týden pokračuje dalšími vystoupeními ve vinařství u Znojma. Zpěváci zde usilují o postup do nejlepší dvacítky. Své schopnosti předvádějí před publikem a za doprovodu živé kapely. O budoucích semifinalistech rozhoduje porota ve složení
, Paľo Habera, Calin a Jakub Prachař. Pětici pro tuto fázi doplní zpěvačka Dara Rolins. Ewa Farna
„Vracím se do SuperStar se známými pocity. Je to tu super, hlavně proto, že je tu Paľo, mám potřebu a chuť ho obejmout. Je mi ctí být tu hostem,“ řekla Rolins před natáčením dílu. Od vystupujících očekává především osobitost.
„SuperStar by měla být autentická. Někdo, kdo se nestylizuje do někoho už přítomného. Už tu máme Adélu, Sáru, Moniku, Daru, Ewu. Chce to svěží vánek, určitě aspoň zčásti originalitu,“ dodala hostující porotkyně s tím, že každý zpěvák musí umět přitáhnout pozornost. Druhá šance pro vyřazeného Adama
Do průběhu natáčení zasáhnou zdravotní problémy. Ze soutěže kvůli nim odstoupí Eliška a uvolní tak jedno místo v nejlepší padesátce. Tuto příležitost dostane Adam, který původně vypadl v castingových kolech. Na návrat před kamery měl minimum času, protože nabídku dostal až ve chvíli, kdy produkce s ostatními natáčela další epizodu.
„Zavolali mi, dalo by se říct, dva dny před natáčením mého vystoupení. Natáčení už vlastně probíhalo, když mě vybrali a oznámili mi, že jsem postoupil do TOP 50. Měl jsem co dělat, abych se sem stihl dostat, ale teď jsem tady,“ popsal Adam po svém příjezdu na místo.
Dění ve vinařství naruší prudká změna počasí. Během vystoupení Natálie se nad oblastí objeví silná bouřka. Hustý déšť a silný vítr přeruší zpěv i samotné natáčení. Televizní štáb musí urychleně začít zachraňovat techniku před poškozením.
Druhý díl fáze SuperVýběr vysílá televize Nova ve středu 28. října ve 20:20.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova).