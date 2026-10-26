Od Lysé hory po Krušné hory. Projekty za 107 milionů korun mají pomoci přírodě i turistům

S trochou nadsázky se dá říct, že Švýcarsko nám pomůže zkrotit turisty, aby naše příroda tolik netrpěla. Protože i ta nejkrásnější česká vyhlídka má své limity a příroda si občas zaslouží klid od lidských obdivovatelů. A kdo jiný by nám s tím měl poradit než země (shodou okolností podobně zalidněná jako Česká republika), která má s horskou přírodou a její ochranou tolik zkušeností?
Na 25 projektů zaměřených na omezení přetíženosti turistických lokalit, šetrnější cestování a ochranu přírodních stanovišť bylo rozděleno celkem 107 milionů korun z programu financovaného také ze švýcarských prostředků. Program se jmenuje Udržitelný turismus a posílení biodiverzity. Zaměřuje se na řízení návštěvnosti, šetrnou turistiku i ochranu přírodních stanovišť.
Mezi podpořenými aktivitami je rozvoj udržitelné cykloturistiky v Národním parku Podyjí, ochrana migračních tras v Krušných horách nebo řešení nadměrné turistické zátěže na Železnorudsku. Další projekt se zaměří na využití dat pro chytřejší řízení návštěvnosti v oblasti Lysé hory. Právě tam už mezi lidmi běží sbírka na nový vrt vody.
Nadměrný turismus, tedy přílišná koncentrace návštěvníků v určitých lokalitách, může zvyšovat tlak na místní ekosystémy i infrastrukturu. Lepší práce s daty a promyšlenější organizace pohybu turistů mohou pomoci rozložit návštěvnost a omezit negativní dopady na přírodu.
Jednotlivé projekty mají rozpočty od 500 tisíc do pěti milionů korun. Zapojily se do nich univerzity, správy národních parků, výzkumné instituce, neziskové organizace i soukromé subjekty. Důležitou součástí programu je také spolupráce se švýcarskými odbornými institucemi, které přinášejí zkušenosti s ochranou přírody a udržitelným cestovním ruchem.
Na environmentální projekty je v rámci programu vyčleněno celkem 1,13 miliardy korun. Z toho 960 milionů pochází ze švýcarského příspěvku a 169 milionů korun z českých zdrojů. Podpora má přispět k tomu, aby turisticky atraktivní oblasti dokázaly lépe skloubit návštěvnost s ochranou biologické rozmanitosti.
René Pajurek
zdroj: Ministerstvo životního prostředí