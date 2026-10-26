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Od Lysé hory po Krušné hory. Projekty za 107 milionů korun mají pomoci přírodě i turistům

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Dennívýzva
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S trochou nadsázky se dá říct, že Švýcarsko nám pomůže zkrotit turisty, aby naše příroda tolik netrpěla. Protože i ta nejkrásnější česká vyhlídka má…
Lysa_hora-2026

Lysa_hora-2026

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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