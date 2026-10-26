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Kdo odvádí teplý vzduch z klimatizace oknem, vyhazuje polovinu výkonu ven. Řešení přes komín má ale háček

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Pootevřené okno může mobilní klimatizaci připravit až o polovinu výkonu. Lidé proto vedou hadici do komína od kamen. Účet za to ale může přijít až v zimě.
Kdo odvádí teplý vzduch z klimatizace oknem, vyhazuje polovinu výkonu ven. Řešení přes komín má ale háček

Kdo odvádí teplý vzduch z klimatizace oknem, vyhazuje polovinu výkonu ven. Řešení přes komín má ale háček

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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