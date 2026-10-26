Makhachev vysvětlil, proč odmítl lednový zápas s Pratesem. UFC muselo narychlo změnit plány a nasadit interim titul

Lednová karta v Torontu měla mít jasný vrchol: Islam Makhachev, welterový šampion UFC a bývalý vládce lehké váhy, měl znovu obhajovat pás proti Carlosu Pratesovi. Brazilec se do titulové debaty prokopal sérií rychlých konců. Místo toho se v hlavním zápase bude bojovat o pás, který ještě v polovině října neexistoval. Šampion nabídku odmítl a sám vysvětlil proč. Jeho argument zní spíš jako účetnictví. Dana White, šéf UFC, přidal důvod úplně jiný. Redakce MMAmagu porovnala obě verze s tím, co Makhachev říkal o Pratesovi v srpnu, a z kalendáře spočítala, jak dlouho může welterový titul ležet bez obhajoby.
Šampion si spočítal, že Prates za to nestojí
Makhachev své rozhodnutí vysvětlil v rozhovoru pro Pound4Padel 25. října 2026. Jeho slova přinesl web MMA Fighting, podle kterého šampion řekl: „Nabídli mi zápas s Pratesem, který nedávno prohrál s Ianem Machadem Garrym, kterého jsem porazil. Kdybych porazil jeho, Morales by byl hned další v řadě, i když nebojuje a čeká na titulovou šanci. Ať se prostě utkají a zjistíme, kdo je skutečný vyzyvatel.“
Jde o klasickou zápasnickou matematiku. Šampion tvrdí, že výhra nad soupeřem, který prohrál s jeho vlastní obětí, by mu v žebříčku nic nepřinesla, a rovnou posílá oba kandidáty, ať si pořadí vyřeší mezi sebou. Sled výsledků přitom sedí: Ian Machado Garry zdolal Pratese 26. dubna 2025 jednomyslným rozhodnutím a Makhachev porazil Garryho 15. srpna 2026 na UFC 330, kde welterový pás obhájil. Redakce MMAmagu si to ověřila v oficiálních bodovacích lístcích UFC a ve výsledkových záznamech Sherdogu.
Jenže zatímco šampion počítal, kdo si šanci zaslouží, UFC už mělo lednovou kartu postavenou na jeho jméně a muselo během pár dní vyrobit náhradní řešení.
V Torontu se bude bojovat o pás, který v polovině října neexistoval
Oznámení přišlo 24. října 2026. UFC v něm uvedlo, že se 30. ledna 2027 vrací do Toronta a že se tam Carlos Prates utká s Michaelem Moralesem o prozatímní welterový titul, přičemž vítěz získá právo postavit se Makhachevovi. Co napsala přímo organizace a co k tomu přidaly zahraniční weby, oddělila redakce MMAmagu podle textu oficiálního oznámení.
Morales je neporažený Ekvádorec, který nasbíral 19 výher bez jediné porážky, sedm z nich v UFC. Důležité pro každého, kdo se v titulové aritmetice ztrácí: Makhachev o pás nepřišel. UFC ho na svém profilu dál vede jako držitele welterového titulu, prozatímní pás je řešení pro divizi, která nemá na koho čekat. Na stejné kartě je navíc titulový duel muší váhy mezi Joshuou Vanem a Manelem Kapem.
Pro české diváky to znamená budík: hlavní karta UFC 336 začíná podle oficiálního programu 31. ledna 2027 ve 2:00 světového času, tedy ve 3:00 středoevropského času. Dana White ovšem důvod celé přestavby popsal úplně jinak než sám Makhachev a obě verze se dají postavit vedle sebe.
Dvě různá vysvětlení jedné zrušené obhajoby
ANALÝZA Šéf UFC na tiskové konferenci po UFC 333 podle MMA Fighting řekl: „V průměru Islam bojuje tak jednou za rok. Byl plánovaný na leden a pak řekl: ‚Nechci bojovat do konce Ramadánu.‘“ A dodal: „Takhle nemůžete držet divize. Musíte se hýbat dál a tenhle zápas dává smysl.“ Náboženský důvod tedy formuloval White, ne Makhachev. Šampion ve zveřejněných citacích Ramadán nezmiňuje vůbec a mluví výhradně o pořadí vyzyvatelů.
Zajímavé je, jak se jeho rétorika posunula. V srpnu 2026 po UFC 330 podle Sherdogu na otázku po nejzasloužilejším vyzyvateli odpověděl: „Když se ptáte, kdo si to zaslouží víc, myslím, že Carlos Prates.“ Princip zůstal stejný: aktivita rozhoduje. Jen výsledek se otočil. Prates si servítky nebral. V příspěvku na sociální síti, který MMA Fighting přeložil z portugalštiny, napsal: „30. ledna knokautuju Michaela Moralese a pak se vrátím, abych tě poslal do důchodu, ty zbabělče!“
Největším vítězem chaosu je přitom muž, který neřekl nic. Morales se bez jediného zápasu navíc posunul z pořadníku rovnou do titulového duelu. A obě vysvětlení můžou platit současně, což je přesně důvod, proč UFC nemuselo nikomu nic odebírat ani nikoho trestat. Cenu toho klidu ukazuje kalendář.
Kolik měsíců bude welterový pás bez obhajoby
Ramadán 2027 má podle kalendáře britské charitativní organizace Islamic Relief UK začít večer 7. února 2027, prvním postním dnem by mělo být 8. února. Konec se očekává 8. nebo 9. března 2027; přesná data závisí na pozorování měsíce. Redakce MMAmagu proto délku pauzy spočítala z data poslední obhajoby, z termínu UFC 336 a z dřívější varianty konce Ramadánu.
|Milník
|Datum
|Dní od poslední obhajoby
|UFC 330, poslední obhajoba Makhacheva
|15. 8. 2026
|0
|UFC 336, zápas o prozatímní welterový pás
|30. 1. 2027
|168
|Očekávaný konec Ramadánu 2027
|8. 3. 2027
|205
Nejde o žádnou oficiální sportovní lhůtu, jen o počet kalendářních dnů. Přesto je výmluvný: v den, kdy se v Torontu rozdá prozatímní pás, bude Makhachev bez obhajoby 168 dní, tedy zhruba pět a půl měsíce. Po Ramadánu to bude 205 dní, bezmála sedm měsíců. MMA Fighting uvádí, že během přenosu UFC 333 padl květen 2027 jako možný termín návratu. Organizace ale žádné datum nepotvrdila, takže přesný termín zůstává otevřený.
Welterová váha tak vstupuje do roku 2027 se dvěma pásy a jedním rozhodnutím, které si šampion prosadil sám. Jeden pás se bude 30. ledna v Torontu rozdávat v hlavním zápase. Druhý bude u muže, který ten večer nenastoupí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka