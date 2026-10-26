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Mawar dostal hlavní zápas v novém formátu Clashe. Problém je, že ve stejný večer bojuje Muradov pro konkurenci

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V Nové Spirále dá fanoušek za místo až 2 999 Kč. CLASH na stejný den chystá nový formát s Mawarem. Dvě klece, jeden mobil a jediný den, ve kterém se vybírá.
Mawar dostal hlavní zápas v novém formátu Clashe. Problém je, že ve stejný večer bojuje Muradov pro konkurenci

Mawar dostal hlavní zápas v novém formátu Clashe. Problém je, že ve stejný večer bojuje Muradov pro konkurenci

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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