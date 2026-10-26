Mawar dostal hlavní zápas v novém formátu Clashe. Problém je, že ve stejný večer bojuje Muradov pro konkurenci

Představte si den, kdy si český fanoušek bojových sportů musí vybrat, kam dá peníze a palec na displeji. V Nové Spirále na pražském Výstavišti má Makhmud Muradov vést kartu premiérového galavečera organizace G MMA před hledištěm pro necelých osm stovek lidí. Na jiné obrazovce má ve stejný den běžet Tadeáš Mawar Růžička, jedna z nejviditelnějších tváří domácí show scény, v úplně novém formátu organizace CLASH. Dvě akce, jedno publikum a žádný způsob, jak ho rozdělit napůl. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe oficiální web G MMA a dosavadní záznamy o oznámení CLASH a z ceníku vstupenek spočítala, kolik peněz leží v sále.
O jeden a tentýž den se perou dvě organizace
Začněme tím, co je jisté. Turnaj G MMA 1: Samhain má podle oficiálního webu pořadatele začít 31. října 2026 v 18:00 v Nové Spirále, na programu je 13 zápasů a hlavní zápas web popisuje jako Muradova proti šesti Kotlárům. Přenos míří na platformu Géčko, kde se za galavečer platí zvlášť. G MMA je nový projekt a 31. října pořádá vůbec první akci.
CLASH, zavedená česká organizace show zápasů, představila během galavečera CLASH 17 sérii menších turnajů APEX+. Podle serveru Clash Rankings má premiéra APEX+ přijít rovněž 31. října 2026 a hlavní zápas obstarat Růžička proti Janu Maškovi, server Top-Fight k tomu dodává, že turnaj má být dostupný přes platformu CLASH+. Všechny dosavadní informace o APEX+ tedy stojí na tom, co CLASH oznámila během CLASH 17.
Rozdíl mezi oběma tábory je vidět na detailech. G MMA má venku čas, místo, ceny i instrukce k přenosu, u APEX+ je zatím známý den a hlavní zápas, přičemž čas startu uvádí Top-Fight v programu na 31. října slovy „bude upřesněno“. A ještě jedna věta, která musí zaznít: že CLASH vybrala 31. říjen kvůli premiéře G MMA, veřejně nepotvrdil nikdo. Kolik peněz vlastně leží v sále, kam se vejde necelých osm stovek lidí?
Nová Spirála a číslo, které si G MMA nikam nenapíše
Vstupenky na premiéru G MMA stojí od 1 999 Kč do 2 999 Kč. Velký sál Nové Spirály má podle webu Výstaviště Praha 781 míst k sezení a hlediště kolem dokola, což je pro show kulisa i strop zároveň. Z ceníku G MMA a technických parametrů sálu, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne hrubý vstupenkový potenciál premiéry: při vyprodání od 1 561 219 Kč do 2 342 219 Kč.
|Vstup do výpočtu
|Hodnota
|Hrubý výsledek
|Kapacita velkého sálu Nové Spirály
|781 míst k sezení
|—
|Nejlevnější vstupenka G MMA
|1 999 Kč
|1 561 219 Kč
|Nejdražší vstupenka G MMA
|2 999 Kč
|2 342 219 Kč
Je to orientační rozsah, ne tržba. Výpočet počítá s tím, že se prodají všechna místa za jednu a tutéž cenu, a nezahrnuje servisní poplatky, daně, volné vstupenky, neprodaná místa ani příjem z přenosu. CLASH ve stejný den sahá po divácích, kteří se do žádného sálu vejít nemusí, protože sedí doma u obrazovky. Peníze ale nejsou jediné, o co se oba tábory přetahují.
Bývalá tvář CLASH zve diváky jinam
Na úvodní stránce G MMA stojí věta „Tohle není fejk! Jakub Jíra nastoupí do zápasu!“ a hned pod ní informace, že soupeře má organizace představit na závěrečné tiskové konferenci 26. října od 18:00 na svém YouTube. Jméno protivníka si tedy nová značka nechala až na poslední den před fightweekem. Jíra je podle Top-Fight bývalý moderátor CLASH a hlavní tvář G MMA.
V oficiálních materiálech G MMA dohledala redakce MMAmag i popis zbytku karty: profesionální bojovníci, známé internetové tváře, týmové souboje, zápas v rytířském brnění a další netradiční disciplíny. Premiéra se neprodává bilancemi, ale jmény a nápady.
Právě tahle osobní linka dělá ze souběhu termínů víc než jen kolizi v kalendáři. Tvrdit, že jde o odvetu, by ale bylo přestřelené: veřejně to nikdo z obou stran neřekl. Zatímco u Jírova soupeře se čekalo na tiskovku, Růžička svého zná a jeho jméno napovídá, že APEX+ není jen rychlá zalepovací akce.
Co si na 31. října vlastně kupujete
Na jedné straně klasický duel. Růžička se po pauze vrátil do CLASH a na turnaji CLASH 16 ukončil Filipa Roubíčka, podle databáze Clash Rankings technickým KO po deseti vteřinách prvního kola; v organizaci má dvě výhry a žádnou prohru. Proti němu má nastoupit Mašek a to není výplňové jméno z internetu.
Databáze KSW, Tapology a Sherdogu, které redakce MMAmag prošla, se shodují na profesionální bilanci 3-3 v pérové váze. V KSW má Mašek bilanci 1-1: výhru nad Davidem Zoulou většinovým rozhodnutím 18. října 2025 a prohru s Nacimem Belhouachim jednomyslně 18. dubna 2026. Ten zápas je zároveň jeho poslední dohledaný start, pauza tedy vyjde zhruba na půl roku. Prošel i organizací Cage Warriors.
Na druhé straně stojí něco jiného. Hlavní tahák G MMA web organizace označuje jako Muradova proti šesti Kotlárům a sám ho zasazuje mezi netradiční disciplíny a show. Pro Růžičku je premiéra APEX+ příležitost stát se tváří nového formátu, pro CLASH je to první ostrý test, jestli menší turnaj utáhne pozornost sám o sobě. Obě organizace tak neprodávají stejný produkt, ale stejný den. Zbývá otázka, na kterou odpoví až počet rozsvícených obrazovek.
Co 31. října ukáže o velikosti české scény
ANALÝZA Unese český trh dvě podobné show v jeden den? Na jedné straně 781 míst v sále a placený přenos, na druhé streamový formát CLASH+. A k tomu podle programu Top-Fight běží týž den ještě OKTAGON 96 od 17:00, noční UFC Fight Night a box Canelo proti Mbillimu. Fanoušek s jedním předplatným a jedním volným dnem má najednou menu, které nestihne.
Proč se to děje, je vidět z dostupných materiálů docela jasně. CLASH potřebuje obsah mezi velkými galavečery, a proto sáhla po komornějším formátu, který se dá odbavit streamem. G MMA potřebuje pozornost bez konkurence, protože první dojem nové značky se nedá zopakovat. Záměr CLASH potvrzený není, efekt kolize je ale stejný, jako kdyby byl. A je to první přímý test právě mezi CLASH a G MMA, ne první kolize v českém kalendáři: podle Top-Fight proti sobě v únoru 2026 stály Oktagon 89 v Bratislavě a Clash 16 v Ostravě.
Výsledkem nebude vítěz ani poražený, protože žádná z organizací nebude mít důvod zveřejnit čísla, která by jí neseděla. Co z 31. října zůstane, je první hrubá představa o tom, kolik publika česká show scéna doopravdy má, když se rozdělí mezi dvě nabídky. Dvě klece, jeden mobil a palec, který toho rozhodne víc než kterýkoli rozhodčí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek