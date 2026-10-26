Datel na Clashi zvládl dva soupeře a prvního ukončil. Pak ale přiznal, že se stydí, a omluvil se fanouškům

Do haly v Ústí nad Labem vešel podle serveru eXtra v černých brýlích a kožené bundě a nástup pojal tak, aby bylo jasné, kdo má být hvězdou večera. Za pár minut ležel Milan Bourák Hoffinger na zemi po tvrdém levém háku a Marek Datel Valášek, jedna z tváří zápasnické show Clash, ho dorazil sérií úderů. Pak proti němu vyrazil odpočatý Král Pablo, dával do každé rány maximum a Valášek ho musel přetlačit až k bodovému verdiktu. Dva soupeři, jeden večer, žádná prohra. A vítěz, který se hned potom omlouval divákům. Redakce MMAmag si proto prošla i původní podobu karty Clash 17 a zjistila, že zápas, se kterým Valášek spokojený nebyl, vznikl teprve den před turnajem.
Černé brýle, kožená bunda a hák, po kterém bylo hotovo
Clash 17 se odehrál 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem a Valáškův duel vedou výsledkové přehledy jako cage box, tedy box v kleci, v kategorii do 100 kg. Není to MMA, žádné zápasení na zemi, jen rány. Clash staví svoje večery právě na takových nápadech: na stejné kartě se podle Clash Rankings objevil i souboj jednoho muže proti pěti a týmový formát dvou proti dvěma proti dvěma.
Ze změnových oznámení a výsledkových přehledů, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že označení 1 proti 2 neznamenalo souběžný útok dvojice. Soupeři se proti Valáškovi střídali, jeden po druhém. Čtenář si pod tím představí přesilovku jako z hospodské rvačky, realita byla organizovanější.
První šel Hoffinger a dlouho to netrvalo. Levý hák ho poslal k zemi, Valášek navázal sérií úderů a 7sport i Clash Rankings vedou tuhle část jako ukončení před limitem. Jenže Bourák nebyl ten, kdo Datlovi večer pokazil: na jeho místo nastoupil odpočatý Král Pablo.
Pak přišel chlap, který odmítl spadnout
Druhý díl vypadal úplně jinak. Pablo vlétl do souboje po hlavě, do každého úderu dával maximum a odmítal couvat. Valášek si držel kontrolu, rány odolával a dotáhl zápas do bodového rozhodnutí.
Pak přišel mikrofon a s ním věta, kterou od vítěze nikdo nečekal. „Za mě byl lehčí soupeř Bourák. Pablo dává ty capáky. Jsou to opravdu granáty, měl jsem z toho respekt,“ řekl Valášek podle MMA Shorties. Žebříček soupeřů si tedy sestavil sám a těžšího z nich nenašel v tom, kterého složil.
Druhá citace jde ještě dál. „Mrzí mě to, omlouvám se divákům, že jsem Pabla neukončil. Měl bych se stydět, měl bych ho ukončit,“ dodal Valášek. Nemluví o výsledku, mluví o podívané, kterou podle sebe nedodal.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe výsledkové přehledy Clash 17 a jeho povýsledková slova: na papíře čistý večer bez škrtu, v jeho vlastním podání nedodělaná práce. Celý tenhle zápas přitom ještě den před turnajem na kartě vůbec nestál.
Zápas, který den předtím na kartě ještě nebyl
Původní karta měla dvě samostatné položky. Valášek měl jít odvetu s Jaroslavem Security Kotlárem, dvojice Král Pablo a Bourák měla nastoupit proti Natanu Marcońovi. Během jediného dne spadly obě.
Kotlár podle FightBuzz odstoupil 23. října 2026, zveřejnil fotografii poraněné nohy a napsal, že je zraněný i nemocný. Konkrétní diagnózu ani okolnosti zranění neuvedl. Téhož dne oznámil web Clash Rankings, že odstupuje i Marcoń a zbylé díly se slepí do jediného duelu.
|Původní karta Clash 17
|Co se stalo
|Finální podoba
|Datel proti Jaroslavu Kotlárovi
|Kotlár odstoupil ze zdravotních důvodů
|zrušeno
|Natan Marcoń proti Králi Pablovi + Bourákovi
|Marcoń odstoupil
|zrušeno
|nic
|dvojice přešla na Datla
|Datel proti Bourákovi + Králi Pablovi
Nešlo přitom o řadovou výměnu jména. V archivním přenosu z 28. října 2023 na serveru Onlajny, do kterého redakce MMAmag nahlédla, končí první souboj Valáška s Kotlárem gilotinou, tedy škrcením, v čase 1:16 prvního kola. Na odvetu se čekalo necelé tři roky a místo ní přišla improvizace. Zbývá otázka, proč muž se dvěma zvládnutými soupeři mluvil jako poražený.
Proč dvě výhry za večer nemusí stačit
ANALÝZA Výsledkové přehledy vedou Valáška u obou částí duelu jako vítěze. On sám o sobě mluvil jako o někom, kdo zklamal. Rozpor je jen zdánlivý, protože na téhle scéně se neměří totéž co v tabulce.
Clash prodává formáty, ne pořadí v divizi. Handicapový duel nevznikl proto, aby někdo postoupil o příčku výš, ale aby vzniklo video, které se dá sdílet. Kdo takový zápas vezme, bere i tichý závazek dodat konec, ne verdikt. Valášek si tenhle metr nastavil sám a před kamerou ho na sebe rovnou použil.
Prakticky to znamená jediné. Z Ústí odešel se dvěma zvládnutými soupeři a s veřejně vyslovenou laťkou, kterou mu u příštího nástupu připomenou dřív fanoušci než matchmaker. K 26. říjnu 2026 nebyl oznámen další zápas ani plán. Zůstává obraz vítěze, který vyhrál a omluvil se.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek