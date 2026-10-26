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Dějiny Pekingu: Od pravěkého člověka k Čínské lidové republice

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Historie hlavního města Číny, Pekingu, je velmi pestrá. Zahrnuje celou řadu změn jak v samotném názvu hlavního města, jeho umístění či architektuře. Pojďme se nyní podívat na stručný průřez dějinami Pekingu a na to, jak se v průběhu staletí tato metropole razantně měnila.
Dějiny Pekingu: Od pravěkého člověka k Čínské lidové republice

Dějiny Pekingu: Od pravěkého člověka k Čínské lidové republice

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:30

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