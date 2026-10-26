Dějiny Pekingu: Od pravěkého člověka k Čínské lidové republice

Reklama
Dějiny Pekingu: Od pravěkého člověka k Čínské lidové republicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Historie hlavního města Číny, Pekingu, je velmi pestrá. Zahrnuje celou řadu změn jak v samotném názvu hlavního města, jeho umístění či architektuře. Pojďme se nyní podívat na stručný průřez dějinami Pekingu a na to, jak se v průběhu staletí tato metropole razantně měnila.
Dějiny Pekingu: Od pravěkého člověka k Čínské lidové republiceZdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 26.10.2026 14:30
Reklama
Jak vzniklo největší město na Aljašce a co s tím měli společného dávní Inuité
Anchorage bylo založeno v roce 1914 jako hlavní základna pro stavbu Aljašské železnice vedoucí na sever do...
Julius Caesar měl nemanželské dítě s Kleopatrou. Reakce jeho právoplatné manželky vedla k novému zákonu
Kleopatra a Gaius Julius Caesar byli prvotřídním mocenským párem, který během svého epického milostného...
V našem kvízu si můžete připomenout písně z oblíbeného českého zpěvníku Já písnička 2
Já písnička 2 je zpěvníkem navazujícím na úspěšný první díl. I tento obsahuje hned několik desítek známých...
Ověřte si v našem kvízu, zda máte alespoň takové všeobecné znalosti jako žáci 9. třídy. Zvládnete alespoň 8 z 10?
Žák deváté třídy má již poměrně slušné všeobecné znalosti. Vyzkoušejte si, zda dokážete i s patnáctiletým...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Ulice: Františčino tajemství prozrazeno. Informace se začne šířit jako lavina
Seriálový svět
dnes, 16:15
3 min
Vraždy v kruhu: Tělo oběti změnilo polohu, v noci svítilo slunce a další přehmaty
Seriálový svět
dnes, 16:14
3 min
Nejdelší pěší trasa Česka vás nechá vystoupat tři a půl Everestu. Severní stezka Via Czechia měří přes tisíc kilometrů
Centrum Extra: Věda
dnes, 16:13
5 min
Přes noc dala 2 tablety do myčky do záchodové mísy a sklopila prkénko. Dobře udělala, tohle se stalo
Světkreativity
dnes, 16:13
2 min
Až devět z deseti jadranských delfínů se krmí za trawlery. Závislost na sítích už přebírají i mláďata
Centrum Extra: Věda
dnes, 16:12
4 min
Reklama
Kamera vede ráhno A330 MRTT. Na pilotní průkaz celého letadla to nestačí
Zbrojopis
dnes, 16:11
3 min
Konference Interiéry slaví 15. ročník: Letos přivítá Fabia Novembre. Bude rozhodovat detail
Home-in-Cube
dnes, 16:10
2 min
Rozhodčí trefil Crosbyho předloktím do obličeje. Hvězda NHL padla na led, trest ale nepřišel
SportyŽivě
dnes, 16:05
5 min
Pohádka o zvonku na staré bráně ze šlehačky a karamelu, který zazvonil jen tehdy, když přicházel někdo, kdo potřeboval trochu sladkého pohlazení
Pohádky bez konce
dnes, 16:05
1 min
Dušená růžičková kapusta s kousky slaniny je skvělým nápadem na teplou večeři během chladných dnů
Cooky.cz
dnes, 16:05
4 min
Reklama
Fenin ukončil Kociána ve druhém kole a vybojoval si cestu na léčení. Poražený zpěvák Lunetic v Clashi končí
MMAMAG.cz
dnes, 16:02
5 min
RegioJet vyhrál další soutěž na vlaky v kraji. Má jezdit z Hradce do dalších měst
Hradecká Drbna
dnes, 16:02
2 min
Dálniční mosty na Vysočině potřebují nadzvednout, ložiska se mění za provozu
Jihlavská Drbna
dnes, 16:02
1 min
Kultura Spolu, bezpečnost STAN. Při koaličním vyjednávání v Praze už rozdali gesce
Pražská Drbna
dnes, 16:01
1 min
Houbové kafe slibuje energii, soustředění i klid. Co z toho je věda a co jen drahý prášek
Poudree.cz
dnes, 16:00
3 min
Reklama
Na obloze se občas objeví tři slunce. „Sluneční psi“ vznikají, když krystalky ledu v cirrus mracích fungují jako hranol
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
5 min
Poslal intimní fotky a pak přišlo vydírání. Policie řešila dva případy z jižní Moravy
Brněnská Drbna
dnes, 16:00
1 min
Politická šikana: Okamura vtáhl premiéra do své hry. Přitom ČT je Babišova už dlouho
Aktuálně.cz - Video
dnes, 16:00
CENTRUM o páté: Putin má dostat podmínky, Babiš bojuje s vlastní koalicí a Davidová se vrací na tratě
Be Native extra
dnes, 16:00
3 min
Kane nasázel 73 gólů za sezonu a stejně mu to nemusí stačit. O Zlatý míč se pere s teenagerem i gruzínským zázrakem
SportyŽivě
dnes, 15:57
5 min
Reklama
Meta si jde na trhy pro až 95 miliard dolarů. Chystá rekordní navýšení kapitálu pro AI infrastrukturu
HN.cz
dnes, 15:57
Plekancova matka se zastala syna a ostře si posvítila na Vondráčkovou. Se Šafářovou je přitom úplně jiný příběh
SportyŽivě
dnes, 15:54
5 min
Komentátor Oktagonu vymění mikrofon za rukavice a postaví se Véghovi. Jeho trenér ale varuje před podcenění
MMAMAG.cz
dnes, 15:50
5 min
Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný
Liberecká Drbna
dnes, 15:50
2 min
Opozice napadla u Ústavního soudu okleštění pravomocí prezidenta. Žádá předběžné opatření
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:48
Reklama
Poslanci opozice a senátoři napadli u Ústavního soudu omezení prezidentských pravomocí
HN.cz
dnes, 15:48
Casillas pochválil Mourinha po El Clásicu a fanoušci Realu ho za to lynčují. Připomněli mu, co o trenérovi říkal dřív
SportyŽivě
dnes, 15:47
5 min
Pět chyb při sázení zimního česneku, kvůli kterým až 37 % zahrádkářů na jaře vytáhne ze země jen drobné a měkké stroužky
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:44
2 min
Jevický má za sebou zápasy s Muradovem i Peňázem, ale v Clashi narazil. Vémolův svěřenec Rendys ho sundal v prvním kole
MMAMAG.cz
dnes, 15:43
4 min
Nezpracoval puk a soupeř z toho hned skóroval. Chytil prožil v Vancouveru zápas, na který bude chtít rychle zapomenout
SportyŽivě
dnes, 15:35
6 min
Reklama
Za socialismu tyhle noviny odebírali úplně všichni. Teď za ně sběratelé platí zlatem
FAJNTIP.cz
dnes, 15:30
3 min
Češi dělají při vytápění chybu a zbytečně platí vysoké účty za energie
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:30
3 min
Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let
Ostravská Drbna
dnes, 15:18
4 min
Datel na Clashi zvládl dva soupeře a prvního ukončil. Pak ale přiznal, že se stydí, a omluvil se fanouškům
MMAMAG.cz
dnes, 15:12
4 min
Jediný Čech v sestavě Sparty? Zvykejme si, říká Bičík. Popsal, co trápí i Slavii
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:11
Reklama
200 miliard z ČNB do rozpočtu. „Hned by to vypadalo jinak,“ hřímal Babiš
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:09
VIDEO: Policie před olomouckým divadlem vyvolala obavy. Šlo o cvičení
Hanácká Drbna
dnes, 15:07
1 min
Christopher Nolan před 20 lety předvedl Dokonalý trik. Stále představuje perfektní konstrukci
Kinobox.cz
dnes, 15:05
5 min
Volkanovski na UFC 333 předvedl, proč je nejlepší pérová váha historie. Evloevova neporazitelnost skončila ve druhém kole
MMAMAG.cz
dnes, 15:03
5 min
Červený koberec pro AfD v Praze. Schůzky má mít na obraně, financích i u Klause
HlídacíPes.org
dnes, 15:00
4 min
Reklama
Reklama
Černý trojúhelník visel ve vzduchu. Pak zmizel rychlostí stíhačky, popisují agenti
Co to má znamenat? V Anglii jsou zmatení z Kinského, řeší se i jeho chování
V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu
Barevné dredy a punková minulost. Maminka Tomase Pšeničky na StarDance nešla přehlédnout
Houbové kafe slibuje energii, soustředění i klid. Co z toho je věda a co jen drahý prášek
Reklama
Reklama