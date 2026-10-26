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TV sledovanost: Temný Hec zničil konkurenci. Novinka Primy odstartovala tragicky

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Uplynulý týden poutala velkou pozornost kriminální novinka České televize, temný Hec. Seriál s Petrou Hřebíčkovou má za sebou silný start, veřejnoprávní stanice ale tradičně bodovala také se StarDance. Jiná kriminální novinka naopak zcela vyhořela.
TV sledovanost: Temný Hec zničil konkurenci. Novinka Primy odstartovala tragicky

TV sledovanost: Temný Hec zničil konkurenci. Novinka Primy odstartovala tragicky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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