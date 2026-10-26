TV sledovanost: Temný Hec zničil konkurenci. Novinka Primy odstartovala tragicky

Uplynulý týden poutala velkou pozornost kriminální novinka České televize, temný Hec. Seriál s Petrou Hřebíčkovou má za sebou silný start, veřejnoprávní stanice ale tradičně bodovala také se StarDance. Jiná kriminální novinka naopak zcela vyhořela.
Hec
Česká televize se po týdenní absenci znovu vrátila na první místo nedělního žebříčku, a tentokrát s velkou parádou. Nový seriál Hec totiž i díky hvězdnému obsazení v čele s Petrou Hřebíčkovou a Stanislavem Majerem upoutal spoustu divácké pozornosti, když si nenechalo první díl ujít 1,03 milionu diváků. Hec tak vyhrál s absolutním přehledem a v pohodě porazil i velkého konkurenta v podobě třetí řady Případů mimořádné Marty. Kriminálka se tentokrát pod tlakem konkurence musela spokojit „pouze“ se 763 tisíci diváky. Marta je zvyklá na mnohem vyšší čísla, rozhodně ale pro ni ještě není vše ztraceno. Bude totiž zajímavé sledovat, jak si bude Hec vést v dalších týdnech a zda si divácký zájem udrží. Jedná se přece jen o výrazně temnou a tempem pomalou detektivku, jejíž styl asi nebude pro každého. Start si ovšem připsala více než nadějný.
Jasným vítězem se Česká televize samozřejmě stala také v sobotu, kde bez většího zaškobrtnutí stále válí nejnovější řada StarDance. Hvězdné tanečky znovu přilákaly necelých 1,5 milionu diváků a svou fanouškovskou základnu mají jasnou. StarDance jasně zvítězilo ve všech diváckých skupinách, opět se stalo nejsledovanějším pořadem týdne a je vcelku jasné, že ani v následujících týdnech nemůže nadvládu nestárnoucího fenoménu nikdo ohrozit.
Dalo by se proto označit za jistou pošetilost, a možná dokonce i komerční sebevraždu, nasadit ve stejný čas proti StarDance premiéru nového seriálu. Prima ovšem k tomuto kroku poněkud nemoudře přistoupila a dopadlo to přesně tak, jak se dalo očekávat. První díl československé kriminálky Lovci lebek sledovalo pouze 324 tisíc diváků, což je na premiéru tuzemské novinky opravdu podprůměrné číslo. Ano, musíme brát sice v potaz, jaké konkurenci se Lovci lebek odvážili postavit, ani to ovšem nízká čísla úplně neomlouvá. Třetí řada Zákonů vlka, jejíž závěrečné díly se taktéž vysílaly souběžně se StarDance, sice na taneční fenomén také ztrácela, dokázala ovšem lákat aspoň kolem půl milionu diváků. Lovci lebek se nevyšplhali ani k této hranici a budou rádi, když v následujících týdnech nebudou ještě klesat.
Ne každá novinka se ale České televizi vydaří. Své by o tom mohl vyprávět Jan Hřebejk se svým negativně přijímaným kouskem Na tělo. Vztahová komedie to po slibném startu začala schytávat od kritiků i diváků a je bez debat nejhůře přijímanou novinkou podzimu. Pád sledovanosti se sice v posledních týdnech podařilo stabilizovat, i tak zůstává aktuálních 474 tisíc diváků za očekáváním a jedná se v podstatě o poloviční čísla, na nichž seriál startoval. Před Na tělo se tak dostala i repríza filmu Sladký život, prvenství naštěstí pro ČT stále jistí tradiční Všechnopárty.
Druhá série kriminálky Pod hladinou sice minulý týden skončila, Prima ovšem na oblíbené potápěče navázala reprízou první série. I s ní slaví ve středeční sledovanosti jasný úspěch. 559 tisíc diváků je na reprízu solidních, Prima se však raduje také díky faktu, že nová řada SuperStar stále tápe ve spíše průměrných číslech. Tentokrát pěveckou soutěž sledovalo 465 tisíc fanoušků. Show sice zvítězila v divácké skupině 15–54 let, jinak se ale nedokáže nakopnout k výraznějším výsledkům.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox