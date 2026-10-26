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Čekáš, až se ti bude chtít? To se taky nemusí stát. Jak se rozhýbat, když je motivace na nule

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Dennívýzva
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Některé dny nepotřebuješ další motivační citát. Potřebuješ vstát, odpovědět na jeden e-mail, dát prádlo do pračky nebo udělat deset minut práce, i když tvoje chuť spolupracovat právě odjela na dovolenou. Paradox je, že motivace často nepřichází před akcí. Někdy ji musíš dohnat až cestou.
Čekáš, až se ti bude chtít? To se taky nemusí stát. Jak se rozhýbat, když je motivace na nule

Čekáš, až se ti bude chtít? To se taky nemusí stát. Jak se rozhýbat, když je motivace na nule

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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