Lepkavý povlak na digestoři odstraníte bez drhnutí za pár minut. Stačí prostředek na nádobí a postup, který mastnotu změkčí

Po pár týdnech smažení stačí přejet prstem po plášti odsavače a ucítíte lepkavou vrstvu, ve které ulpívá prach. Většina lidí v tu chvíli vezme houbičku a začne zuřivě dřít. Rychlejší cesta vede opačně: mastnotu nejdřív změkčit a rozpustit a teprve potom setřít. Práci místo paží odvede teplá voda, kapka prostředku na nádobí a pár minut čekání. Stejný princip doporučují i výrobci spotřebičů a jde o ideální úkon pro podzimní úklid kuchyně, než začne sezona pečení a dlouhého vaření.
Horký mycí roztok na digestoř: postup krok za krokem
Digestoř nejprve vypněte. Do misky napusťte teplou až horkou vodu a přidejte několik kapek běžného saponátu. Roztok má pěnit a klouzat mezi prsty, ale nesmí po sobě nechávat hustý film. Potom:
hadříkem nebo měkkou houbičkou roztok naneste na mastná místa, nechte ho 3 až 5 minut působit, povrch setřete vlhkým měkkým hadříkem, nakonec vše vysušte suchou utěrkou.
Přesně tohle předepisuje návod k digestoři Bosch. Pro ušlechtilou ocel i lakované povrchy uvádí horký mycí roztok, čištění hadříkem a osušení měkkým hadrem. U nerezu přidává jednu drobnost, která rozhoduje o výsledku: utírat po směru broušení, jinak zůstanou šmouhy. Skleněné části je třeba umýt prostředkem na sklo a měkkým hadrem, škrabka na ně nesmí.
Speciální chemii kupovat nemusíte. Poslouží Jar, Frosch nebo jakýkoli jiný saponát, který slibuje odmaštění. Rozhoduje obsah povrchově aktivních látek, značka hraje vedlejší roli.
Proč mastnota povolí bez dření
Tuk vodu odpuzuje. Samotná voda po něm steče a suchý hadr ho jen rozmaže po větší ploše. Prostředek na nádobí obsahuje tenzidy, molekuly s dvojí povahou: jeden konec se váže k vodě, druhý k oleji. Podle vysvětlení amerického
Cleaning Institute snižují povrchové napětí, voda se díky nim lépe rozprostře a mastnota se uzavře do drobných kuliček zvaných micely. Ty pak odejdou s vodou.
Teplo celý děj urychlí. Čištění podle stejného institutu kombinuje tři druhy energie: chemickou, tepelnou a mechanickou. Když přidáte první dvě a necháte jim čas, ze třetí stačí zbytek. Proto ty tři minuty čekání ušetří deset minut drhnutí.
Saponát, odmašťovač, ocet, nebo soda?
Každý prostředek se hodí na něco jiného a záměna se může vymstít.
Prostředek Na co se hodí Na co pozor Saponát na nádobí běžný mastný film, první volba prakticky žádná rizika Speciální odmašťovač zaschlá a připálená mastnota lakované a leštěné plochy, hliník Ocet vodní kámen a minerální usazeniny na tuk má slabý účinek Jedlá soda lokální mastné skvrny brusný účinek, riziko škrábanců
Kyseliny jako ocet rozpouštějí vápník a minerály. Na mastnotu a oleje fungují lépe zásadité roztoky, mezi které patří i saponáty. Silnější odmašťovač, například Jar Professional, výrobce přímo doporučuje na digestoři, zároveň ale varuje před dlouhým kontaktem s lakovanými a leštěnými plochami a před neředěným použitím na hliník. Než ho nanesete na celou plochu, zkuste ho na nenápadném místě.
Na seznamu zakázaných věcí má Bosch drátěnky, tvrdé houbičky, brusné písky, prostředky s vysokým obsahem alkoholu, agresivní kyseliny a louhy, parní a vysokotlaké čističe i spreje na trouby. Ovládací panel neotírejte mokrým hadrem, skrývá elektroniku.
Tukové filtry: srdce celého odsavače
Plášť je jen polovina úkolu. Zanesený filtr propouští víc mastnoty, ta se pak usazuje uvnitř i venku a odsávání ztrácí výkon. Bosch navíc upozorňuje, že tuk nahromaděný ve filtru se může vznítit. Digestoř proto nikdy nezapínejte bez filtrů.
Kovový filtr vyjměte a držte vodorovně, aby z něj nekapal tuk. Namočte ho do horkého mycího roztoku, projeďte kartáčkem, opláchněte a nechte okapat. Pokud to návod vašeho modelu dovoluje, zvládne ho i myčka: filtr postavte volně, aby nebyl zaklíněný, a zvolte nízkou teplotu a krátký program. Kovový povrch se může zabarvit nebo zmatnět, na funkci to podle Bosche, Electroluxu i Whirlpoolu vliv nemá. Silně znečištěné filtry ale do myčky s nádobím nepatří.
Jednorázové papírové a textilní filtry, časté u starších digestoří v panelácích, se nemyjí. Podle
podpory AEG se jednoduše vyměňují. Samostatnou kapitolou je uhlíkový filtr pro recirkulační režim: ten zachycuje pachy, ne tuk, a běžný aktivní uhlík se podle Electroluxu mění po čtyřech až šesti měsících.
Jak často na filtry sáhnout? Doporučení výrobců se liší:
Whirlpool: jednou měsíčně nebo podle indikátoru, Bosch: každé dva měsíce, AEG: přibližně po 30 hodinách provozu.
Kdo často smaží, ať se drží kratšího intervalu. Plášť pak stačí v aktivní kuchyni otřít jednou týdně nebo po každém větším smažení. Čerstvý film zmizí na jedno setření.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková