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Lepkavý povlak na digestoři odstraníte bez drhnutí za pár minut. Stačí prostředek na nádobí a postup, který mastnotu změkčí

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Mastný film na digestoři nepotřebuje drátěnku. Horký roztok saponátu ho během několika minut změkčí natolik, že ho setře obyčejný měkký hadřík.
Mastný filtr z digestoře bude opět zářit novotou, pomůže vám jedlá soda

Mastný filtr z digestoře bude opět zářit novotou, pomůže vám jedlá soda

Zdroj: Steven Pavlov / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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