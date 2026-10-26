Volkanovski na UFC 333 předvedl, proč je nejlepší pérová váha historie. Evloevova neporazitelnost skončila ve druhém kole

Čas 4:54 druhého kola. Movsaru Evloevovi, 32letému ruskému vyzyvateli v pérové váze do 66 kg, chybělo šest sekund do rohu, do vody a do pokynů od trenéra. Místo toho ho zastavila série úderů a muž s bilancí 20-0-0 dostal první porážku kariéry zrovna ve chvíli, kdy šel pro titul. Na druhé straně stál Alexander Volkanovski, 38letý australský šampion téže váhy, který do klece nastupoval se zápisem 28-4-0. Redakce MMAmag porovnala oficiální zápis zápasu s bilancemi obou mužů a nejzajímavější číslo večera nakonec nestojí v kolonce s časem.
Šest sekund, které Evloev nedostal
Hlavní zápas turnaje UFC 333, 24. října 2026 v Etihad Areně v Abú Dhabí, netrval ani dvě kola. Evloev se opakovaně pokoušel dostat souboj na zem, Volkanovski ho udržel na nohou a zasypával ho údery. Ze zápasového zápisu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že metodou byl technický knockout údery ve druhém kole v čase 4:54, nikoli čistý knockout, jak psala část zahraničních médií. Zkratka TKO znamená, že zápas ukončil zásah rozhodčího; podle karty turnaje na Sherdogu jím byl Marc Goddard. V zápase před hlavním bodem večera porazil Petr Jan Meraba Dvališviliho jednomyslným rozhodnutím 48-47 na všech třech lístcích.
Jenže největší ztráta večera se nestala v kleci, ale v kolonce vedle Evloevova jména.
Nula, která vydržela dvacet zápasů
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že Evloev šel do zápasu s 20 výhrami bez porážky a odchází se zápisem 20-1-0; Volkanovski si připsal devětadvacátou výhru a má 29-4-0. V oficiálních výsledcích vážení z 23. října 2026 označilo UFC Evloeva za neporaženého vyzyvatele číslo jedna, v organizaci měl sérii 10-0. Pětiminutové kolo, zakončení v čase 4:54: do gongu zbývalo přesně šest sekund. A u Volkanovskiho jména přibyla devátá titulová výhra v pérové váze.
Devítka je ale číslo, které do téhle divize zatím psal jenom jeden člověk.
Proč se u Volkanovskiho pořád počítá i Aldo
ANALÝZA UFC po turnaji uvedlo, že výhra posunula Volkanovskiho před Josého Alda, brazilského bývalého dlouholetého šampiona divize, v počtu titulových výher v historii pérové váhy. Co ale to číslo měří? Titulová výhra zahrnuje i zápas, ve kterém bojovník pás teprve získává, obhajoba se počítá až tehdy, když ho už drží. Redakce MMAmag porovnala, jak o rekordu psaly UFC, Sportsnet a theScore: v titulových výhrách uvádí UFC Record Book ve stavu k 25. říjnu 2026 Volkanovskiho na devíti a Alda na osmi, v úspěšných obhajobách v divizi jsou podle theScore oba na sedmi.
Právě proto debata o nejlepší pérové váze historie vždycky doputuje k Aldovi. Podle přetisku, který zveřejnilo MMA Fighting, napsal po zápase na síti X bývalý bojovník a dlouholetý analytik Kenny Florian: „Tahle hra má úrovně a starý lev je pořád hladový. Nikdy si nepleťte věk s nedostatkem chuti.“ Je to jeho hodnocení, ne zápis v tabulce.
Zůstává ovšem fakt, který se do žádné kolonky nevejde: Volkanovski zastavil muže, jemuž do té chvíle nikdo nepřipsal porážku, a udělal to v hlavním zápase o pás. Výsledek debatu o nejlepší pérové váze historie neuzavřel, jen do ní přidal další argument.
Divize má šampiona a nemá vyzyvatele
Vyzyvatel číslo jedna prohrál a divize je bez jasného následníka. Z oznámení, která UFC zveřejnilo, zatím vyplývá v pérové váze jediný velký zápas: Aljamain Sterling proti Kevinu Vallejosovi 21. listopadu 2026 v Dauhá, bez titulu ve hře. Server theScore cituje Volkanovskiho z pozápasového rozhovoru: „Říkal jsem, že pokud toho moc neschytám, asi budeme pokračovat. Takže možná budeme pokračovat.“ Je to jeho tvrzení, žádný oznámený plán.
Tentýž server uvádí, že Evloev po první porážce přirovnal šampiona k dobrému vínu, které se s věkem může zlepšovat. Starý lev tedy zůstává v kleci a čeká, kdo si pro jeho pás přijde příště.
ZDROJE: UFC: Official Scorecards | UFC 333 (19. 10. 2026) · UFC: UFC 333 Results (24. 10. 2026) · UFC: Official Weigh-In Results | UFC 333 (23. 10. 2026) · UFC Record Book (aktualizace 25. 10. 2026) · Sherdog: karta UFC 333 a profily Alexandera Volkanovskiho a Movsara Evloeva · Sportsnet (24. 10. 2026) · theScore (24. 10. 2026 a navazující analýza) · MMA Fighting / Yahoo Sports: reakce po UFC 333 (24. 10. 2026) · UFC: oznámení turnaje v Dauhá 21. 11. 2026.
METODIKA: Redakce MMAmag pracovala s oficiálními scorecards a výsledkovým zápisem UFC 333, s kartou turnaje a profily bojovníků na Sherdogu, s oficiálními výsledky vážení, s UFC Record Bookem ve stavu k 25. říjnu 2026 a s texty Sportsnet, theScore a MMA Fighting; na turnaji ani na vážení nikdo z redakce nebyl. Metoda zakončení se uvádí jako technický knockout, protože scorecards UFC uvádějí TKO (strikes) a Sherdog TKO (Punches), zatímco část zahraničních médií psala o knockoutu. Do výpočtu šesti sekund vstoupily dvě hodnoty, délka kola 5:00 a čas ukončení 4:54; předzápasové bilance 28-4-0 a 20-0-0 jsou odvozené z pozápasových zápisů Sherdogu 29-4-0 a 20-1-0. Číslo devět označuje titulové výhry, nikoli obhajoby, kterých Sportsnet i theScore uvádějí sedm; údaje z Tapology se ověřit nepodařilo, stejně jako původní příspěvek Kennyho Floriana na X a primární video UFC s pozápasovým rozhovorem, proto jsou oba výroky uvedené přes MMA Fighting a theScore. Článek neuvádí výdělky bojovníků ani zdravotní stav Evloeva, protože nebyla k dispozici výplatní listina komise ani primární vyjádření, a aktuální oficiální žebříček UFC po UFC 333 se k 26. říjnu 2026 ověřit nepodařilo; všechny údaje jsou uzavřené k tomuto datu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková