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Volkanovski na UFC 333 předvedl, proč je nejlepší pérová váha historie. Evloevova neporazitelnost skončila ve druhém kole

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Neporažený vyzyvatel potřeboval dojít do rohu. Nedošel. V Abú Dhabí přišel Movsar Evloev o to jediné, co mu dosud nikdo nesebral, a starý lev si k tomu vzal ještě něco navíc.
Volkanovski na UFC 333 předvedl, proč je nejlepší pérová váha historie. Evloevova neporazitelnost skončila ve druhém kole

Volkanovski na UFC 333 předvedl, proč je nejlepší pérová váha historie. Evloevova neporazitelnost skončila ve druhém kole

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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