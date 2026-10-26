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Pojistné zprostředkované makléři loni přesáhlo 43 miliard Kč

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Dennívýzva
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Podle údajů Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) dosáhl objem pojistného zprostředkovaného jejími členy v roce 2025 rekordních 43,63 miliardy korun.
Pojistné zprostředkované makléři loni přesáhlo 43 miliard Kč

Pojistné zprostředkované makléři loni přesáhlo 43 miliard Kč

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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