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Zbytečná část silnice u Smetanových sadů v Jihlavě je pryč, pěší mají více místa

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V rámci úprav lokality za Horáckou arénou nechala jihlavská radnice odstranit nevyužívaný bypass původní křižovatky ulic Jiráskova a Jana Masaryka. Díky tomu mají lidé více prostoru, který budou využívat třeba po skončení akcí v aréně.
Zbytečná část silnice u Smetanových sadů v Jihlavě je pryč, pěší mají více místa

Zbytečná část silnice u Smetanových sadů v Jihlavě je pryč, pěší mají více místa

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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