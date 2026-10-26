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Červený koberec pro AfD v Praze. Schůzky má mít na obraně, financích i u Klause

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Dennívýzva
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Německá AfD posiluje kontakty s českou vládou. Zástupci saské větve strany, kterou v Německu celostátně sleduje kontrarozvědka kvůli extremismu a která bojuje za zrušení protiruských sankcí a omezila či ukončila by vojenskou pomoc Ukrajině, mají zítra v Praze naplánovanou sérii schůzek. Především s hnutím SPD, včetně ministra obrany Jaromíra Zůny. Podle informací HlídacíPes.org má saská
profimedia-1127765788

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Zdroj: Šéf saské AfD Jörg Urban (vlevo). Foto: Jan Woitas/dpa/Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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