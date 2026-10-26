Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Horkovod z Temelína vytápí část Budějc už tři roky. Teplárna díky němu spálí méně uhlí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Teplo z jaderné elektrárny Temelín proudí do Budějovic už třetím rokem. Od října 2023 dodal horkovod do krajského města téměř 2,1 milionu gigajoulů tepla, které by jinak musela zajistit teplárna. Díky tomu může omezit spalování uhlí i emise.
Horkovod z Temelína vytápí část Budějc už tři roky. Teplárna díky němu spálí méně uhlí

Horkovod z Temelína vytápí část Budějc už tři roky. Teplárna díky němu spálí méně uhlí

Zdroj: ČEZ
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřáb
Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřáb
Heydukův dům v Písku dostává nový kabát. Restaurátoři obnovují zdobenou fasádu
Heydukův dům v Písku dostává nový kabát. Restaurátoři obnovují zdobenou fasádu

Heydukův dům v Písku prochází obnovou. Restaurátoři pracují na detailech zdobené fasády a historický dům,...

V Dyníně na Českobudějovicku začala likvidace 30 tisíc slepic kvůli salmonele
V Dyníně na Českobudějovicku začala likvidace 30 tisíc slepic kvůli salmonele

V Dyníně na Českobudějovicku dnes začala likvidace chovu slepic kvůli opakovanému výskytu salmonely....

Jihočeský policista je mistrem Evropy v karate. Porazil i loňské přemožitele
Jihočeský policista je mistrem Evropy v karate. Porazil i loňské přemožitele

Z policejní služby rovnou na evropský sportovní vrchol. Kapitán Martin Hermann, instruktor služební...

Rožnovské hřiště čeká rekonstrukce, starý povrch nahradí barevná pryž
Rožnovské hřiště čeká rekonstrukce, starý povrch nahradí barevná pryž

Prostor na cvičení, streetballové hřiště i nový pružný povrch. Veřejné sportoviště v Krumlovské ulici v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.