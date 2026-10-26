Alonso po kolizi zkritizoval jezdce z konce závodního pole

Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso zažil po nadějném startu ze dvanácté pozice další nepěkný víkend, když do jeho monopostu v jedenácté zatáčce prvního kola narazil Alexander Albon z Williamsu a ve vteřině tak zlikvidoval šanci týmu Aston Martin na tolik potřebné body v šampionátu. Okamžitá Alonsova reakce do týmového rádia byla krátká, výstižná a do přímého přenosu nepublikovatelná. Bohužel, tato reakce nemohla nijak napravit poškozenou levou bočnici a přední křídlo vozu. Ztráta přítlaku a jedna zastávka v boxech navíc (výměna předního přítlačného křídla, které se rozsypalo až po druhém pitstopu) odsunula zkušeného Španěla až na šestnácté místo. Spolu s patnáctým místem Lance Strolla, jenž po po výměně již šestého motoru a osmé baterie startoval z boxové uličky, to pro Aston Martin znamenalo další prodloužení agónie, kterou tým zažívá v této sezóně. Oslavy pětistého závodu ve formuli 1 tak Hondě coby dodavateli pohonných jednotek poněkud zhořkly, a pomyslné vysvědčení z tohoto roku si v továrně za rámeček patrně nedají.
Pues nada, Albon se ha cargado la carrera de Fernando
#F1 #USGP https://t.co/KLwq8mJDsU
— Nachez (@Nachez98) October 25, 2026
Kolize Albona a Alonsa byla označena za typický incident prvního závodního kola a jezdec Williamsu za něj nebyl nijak potrestán, což se Alonsovi zcela pochopitelně nezamlouvalo, a když byl na tento moment tázán, s odpovědí se příliš nemazal. „Albon asi zapomněl, že zatáčka číslo 11 vůbec existuje, a že by měl jet doleva,“ konstatoval a v návrhu, jak podobným událostem předejít, si neopomenul rýpnout jak do vlastního týmu, tak do druhé půle závodního pole. „Potřebujeme se (coby tým) zlepšit, abychom mohli startovat z vyšších pozic, protože kvalita jezdců vzadu je v tuhle chvíli hodně nízká.“ Pětačtyřicetiletý matador formule 1 také přiblížil, do jaké míry kolize ovlivnila jeho závod. „Ztráceli jsme zhruba půl vteřiny na kolo, možná ještě o něco víc – a i přesto jsme byli alespoň trochu konkurenceschopní, z tohoto ohledu se jednalo o nejlepší závod sezóny. Mohlo z toho být deváté nebo desáté místo, ale vše skončilo v prvním kole a teď už s tím nic nenaděláme.“
Radio Alonso
„El coche está dañado, jodidos idiotas“
#F1 #USGP https://t.co/HDT9tjwBD9
— Nachez (@Nachez98) October 25, 2026