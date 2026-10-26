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Alonso po kolizi zkritizoval jezdce z konce závodního pole

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„Auto je poničené. Zasr*** idioti!“ Fernando Alonso si po nadějném začátku víkendu a zbytečné nedělní kolizi při závodu v texaském Austinu zase jednou nebral servítky.
Alonso po kolizi zkritizoval jezdce z konce závodního pole

Alonso po kolizi zkritizoval jezdce z konce závodního pole

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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