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Stíhačka za 200 miliard do Německa zatím nesmí: První F-35 zůstává v USA, brzy k ní pošlou i Čechy

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Německé letectvo oficiálně zahájilo novou éru. Jeho první stíhací letoun páté generace F-35A Lightning II přistál 5. října 2026 na americké základně Ebbing v Arkansasu. Letoun však v Evropě hned tak neuvidíme: spolu s dalšími sedmi stroji zůstává v USA jako součást nového mezinárodního výcvikového centra, kde se od roku 2029 začnou na stejné technice školit také čeští piloti a technici.
Bojový letoun F-35A Lightning II dosedající na vzletovou a přistávací dráhu se zapnutými pozičními světly a vysunutým podvozkem.

Bojový letoun F-35A Lightning II dosedající na vzletovou a přistávací dráhu se zapnutými pozičními světly a vysunutým podvozkem.

Zdroj: Noah Wulf / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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