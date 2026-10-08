EU odsouhlasila úžasnou věc. Mohou ji využít i Češi

Obsah článku
Představte si, že ztratíte práci v Německu a chcete se vrátit domů, nebo naopak vyrazit hledat nové uplatnění do Rakouska. Papírově máte právo na podporu v nezaměstnanosti, reálně ale čelíte měsícům vyřizování, nejasným formulářům a odpovědím ve stylu „to není naše kompetence“. Přesně tahle propast mezi slibovanou svobodou pohybu a byrokratickou realitou trápí statisíce Evropanů včetně Čechů už roky.
Teď se situace konečně mění. Členské státy v Radě EU doklepaly zásadní modernizaci pravidel sociálního zabezpečení napříč Unií. Cíl? Aby člověk pracující za hranicemi nemusel řešit kafkovské situace s rodičovským příspěvkem, péčí o nemocné rodiče nebo podporou při ztrátě zaměstnání.
Deset let bojů o každý odstavec
Cesta k dohodě připomínala maraton plný překážek. Evropská komise vytáhla první návrh už v prosinci 2016, následovaly roky tvrdých jednání, kdy se střetávaly naprosto odlišné představy jednotlivých zemí o tom, jak má sociální politika vypadat. Některé státy se obávaly zneužívání systému, jiné zase tlačily na maximální ochranu pracovníků.
Průlom přišel až na jaře 2026, kdy se Parlament a Rada po nespočtu kompromisů domluvily na společné verzi textu. V červenci poslanci formálně schválili stanovisko, koncem září pak zástupci vlád potvrdili finální podobu. Novelizují se dvě klíčová nařízení – číslo 883/2004 a prováděcí předpis 987/2009, která fungují od května 2010.
Jenže pozor: nová pravidla sice vstoupí v platnost prvním dnem měsíce po zveřejnění v Úředním věstníku, většina zásadních změn ale nabyde účinnosti až za dva roky. V praxi to znamená, že klíčové novinky začnou fungovat přibližně koncem roku 2028.
Co přesně se mění a pro koho
Reforma cílí na pět nejbolestivějších míst přeshraničního života: podporu v nezaměstnanosti, dlouhodobou péči o nemocné a seniory, přístup k sociální podpoře pro lidi bez práce, rodinné dávky a jasná pravidla pro vyslané zaměstnance.
Největší praktickou změnu pocítí uchazeči o zaměstnání. Kdo ztratí místo a rozhodne se hledat nové uplatnění v jiném unijním státě, bude moci po přechodném období převést svou podporu až na půl roku místo dosavadních tří měsíců. Tento časový polštář dává reálnou šanci zorientovat se na cizím trhu, absolvovat pohovory a najít stabilní pozici, aniž by vám mezitím došly peníze.
Právě tahle část patřila společně s pravidly pro určování příslušnosti k systému dané země k nejkontroverznějším bodům celého vyjednávání. Zpřesnění se dočkalo i vysílání zaměstnanců – firmy i pracovníci získají vyšší právní jistotu a zároveň se omezí prostor pro obcházení zákonů.
Pro běžné služební cesty přichází praktická úleva: krátká vyslání do tří dnů v rámci měsíce už nebudou vyžadovat administrativně náročný certifikát A1. Výjimkou zůstává stavebnictví, kde kontrola zůstává přísnější. Naopak proti schránkovým firmám míří nové pojistky – vysílaný zaměstnanec musí být před odjezdem pojištěn v domovské zemi minimálně tři měsíce (dosud stačil jeden) a po vyčerpání maximální dvouletky vyslání následuje povinná dvouměsíční pauza.
Průlomová novinka míří na oblast, která dosud visela v právním vakuu. Dávky dlouhodobé péče pro rodiny se stárnoucími příbuznými nebo těžce nemocnými členy domácnosti se dříve posuzovaly jen oklikou jako dávky v nemoci, což vytvářelo chaos. Nyní jsou výslovně zakotveny přímo v textu nařízení. Když se starší rodič přestěhuje za dětmi do zahraničí nebo pečující osoba dojíždí za prací přes hranice, výrazně klesá riziko ztráty potřebné pomoci kvůli administrativní díře mezi dvěma státy.
Důležité upřesnění: Evropská unie tímto krokem nevytváří jednotný sociální úřad ani neurčuje stejnou výši dávek pro všechny. Sociální zabezpečení zůstává plně v rukou jednotlivých zemí, které si samy stanovují podmínky nároku, výpočet částek i okruh pojištěných. Unijní legislativa funguje výhradně jako most pro okamžik, kdy člověk překročí hranici. Bez funkční koordinace by volný pohyb pracovní síly zůstal prázdnou frází – strach ze ztráty naspořených nároků by mnoho lidí od přesunu odradil.
Nově schválená pravidla tento most výrazně zpevňují a činí přeshraniční život předvídatelnějším. Otázkou zůstává, jak rychle a hladce dokážou jednotlivé úřady nová pravidla zavést do praxe.
Zdroje článku: eprs.europarl.europa.eu, techbyte.sk, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková