Tuto starou děsivou panenku měla dřív každá holčička. Dnes za ni sběratelé dávají 8000 Kč

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Kdo by si nepamatoval ten slavnostní okamžik? Babička odemkla skříňku vonící levandulí a naftalínem a mezi vyšívanými dečkami, starými fotografiemi a lžičkami po prababičce seděla ona. Starožitná panenka s porcelánovou hlavičkou z přelomu 19. a 20. století. Hlídala se jako oko v hlavě. Zatímco my jsme si v sedmdesátých a osmdesátých letech hráli s gumovými a plastovými panenkami z domácí výroby, tahle dáma patřila do úplně jiného světa. Měla jemný obličej z takzvaného bisque porcelánu, skleněné oči, často pravé vlasy a šatičky ušité přesně pro ni. Byla rodinným pokladem dávno předtím, než kdokoli tušil, kolik by mohla jednou stát.
Od německých manufaktur po Hamiro a Gumotex
Zlatá éra těchto krásek trvala zhruba mezi lety 1880 a 1920. Proslulé německé a francouzské manufaktury jako Gebrüder Heubach, Armand Marseille nebo Kestner z neglazovaného porcelánu tvořily malá umělecká díla, která putovala do měšťanských domácností po celé monarchii i první republice. Pak přišla jiná doba. V Československu převzaly dětské pokojíčky národní podniky jako Hamiro Příbram, Gumotex Břeclav či Technoplast a vyráběly odolné panenky z gumy, plastu a celuloidu, které přežily i ty nejdivočejší hrátky na zahradě. I ony dnes mají své retro kouzlo a nostalgii. Pro sběratele je ale svatým grálem právě ta křehká porcelánová předchůdkyně, která se do dětských rukou dostávala jen výjimečně.
Detektivka na půdě: Jak poznat opravdový unikát
Možná ji máte dodnes na chalupě, v krabici od bot nebo na dně staré truhly. Jenže pozor, ne každá stará panenka je zlatý důl. Sběratelé hledají konkrétní znaky. Odhrňte opatrně vlásky na zátylku a podívejte se na vtlačenou značku výrobce: může tam být číslo formy, nápis „Germany“ nebo třeba čtverec s iniciálami GH, typický pro Gebrüder Heubach. Důležitý je také stav porcelánu. Zkušení znalci hlavičku prosvítí silnou baterkou a hledají nejjemnější vlasové praskliny, které dokážou cenu srazit i o 80 procent. Velkým plusem je původní oblečení a kompletní tělíčko včetně všech prstů.
Že šlo o věc křehkou už před sto lety, připomíná i pamětnice Julie Špelinová (nar. 1945) v archivu Paměť národa: „Bejvaly takové hadrové panenky a porcelánová hlava, když jsme ji rozbili, tak jsme k Vánocům dostali novou hlavu.“ Dnes by se podobné hlavičky v původním stavu rozhodně neopravovaly, ale opatrovaly pod sklem.
Kolik to dnes stojí a kde ji prodat
Tehdy stála pár korun nebo byla dárkem k narozeninám, dnes se autentické, nepoškozené kusy s doloženou značkou na aukčních portálech jako Aukro.cz i ve specializovaných aukčních domech prodávají zhruba od 6 000 do 26 000 korun. Naopak běžné retro panenky z ČSSR nebo dekorační porcelánové kusy z masové produkce 90. let končí většinou na stovkách. Rozdíl je tedy obrovský a stojí za to vědět, co držíte v ruce.
A emoce k tomu patří. Jak popisuje jeden ze sběratelů v internetové diskusi: „Moje babička měla doma přesně takovou starou panenku s porcelánovou hlavou, kterou opatrovala jako oko v hlavě. Jako děti jsme se jí nesměly ani dotknout, protože babička vždycky říkala, že stačí jeden pád na zem a hlavička se roztříští na tisíc kousků.“ Přesně tahle starostlivost je důvodem, proč se mnohé z nich dochovaly dodnes.
Tak co, vezmete o víkendu baterku a vydáte se na půdu? Možná tam na vás pod dečkou čeká poklad, který potěší nejen srdce, ale i rodinný rozpočet. A pokud ne, aspoň si vybavíte vůni babiččiny skříně. Napište nám do komentářů, jaký poklad opatrovala vaše rodina.
Zdroje článku: spielzeug-welten-museum-basel.ch, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová