Instalatér varuje: v odpadu v koupelně se každou zimu hromadí něco, co zasmradí celý dům dávno předtím, než někdo najde zdroj

Venku mrzne, okna zůstávají zavřená a z koupelny se začne nenápadně šířit pach kanalizace. Většina lidí vydrhne sprchový kout a nalije do umyvadla čisticí prostředek. Zápach ale zůstává, protože jeho příčina často sedí až nad střechou, kam se nikdo nepodívá.
Bublání ve sprše po spláchnutí
Prvním signálem bývá zvuk. Když někdo v domě spláchne záchod nebo vypustí vanu, ze sprchy či umyvadla se ozve bublání. Přesně tohle popsala v únoru 2021 obyvatelka kanadského Winnipegu v reportáži stanice CTV News. Po každém spláchnutí jí bublal odpad ve sprše a dům začal páchnout jako stoka. Led se v odvětrání jejího domu objevoval každou zimu, úplně ho ale ucpaly až tehdejší tuhé mrazy.
Napovědět může i voda, která z vany nebo umyvadla mizí pomaleji než dřív. Podezřelý je také puch, se kterým nehne ani důkladné vyčištění sifonu.
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Odpadní roura z koupelny pokračuje nad nejvyšším napojením dál vzhůru jako větrací potrubí a vyúsťuje nad střechou. Tudy kanalizace dýchá: přisává vzduch a zároveň ven odvádí plyny. Za mrazu se v rouře sráží pára, kterou vydechují teplé odpady, a u studeného ústí se mění v led. Den po dni ledu přibývá, otvor se zmenšuje a nakonec ho ledová zátka může zavřít úplně.
S námrazou počítají i čeští montéři. Někteří proto pod střešní prostup dávají širší kus roury, který se ledem ucpe hůř.
Proč zápach míří do bytu
Voda, která proteče odpadem, za sebou táhne podtlak a potrubí si musí odněkud doplnit vzduch. Když je horní konec zavřený ledem, nasaje ho přes nejbližší zápachovou uzávěrku, tedy přes vodu stojící v sifonu. Odtud pochází to bublání. Uzávěrka se tak postupně vyprázdní a do bytu začnou proudit kanalizační plyny. Kromě puchu nesou i látky, které ve vyšší koncentraci škodí zdraví. V zimě se navíc málo větrá, takže pach v domě vydrží déle.
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Podobně se ale projevují i dvě všednější potíže a vyplatí se je vyloučit jako první.
Vyschlá uzávěrka: Hrozí tam, kam voda teče jen výjimečně, třeba u vany v druhé koupelně nebo u odtoku v prádelně. Pach se objeví ze dne na den. Stačí chvíli pustit vodu, sifon se znovu naplní a plyny zase zadrží. Usazeniny v sifonu: Chomáče vlasů slepené mýdlem v kolínku začnou hnít. Nejvíc to ucítíte hned po puštění horké vody, jinak puch houstne pomalu a voda přitom odtéká líně. Pomůže sifon odšroubovat a vyčistit, případně použít gumový zvon.
Pokud ani jedno nezabere a odpady dál bublají při splachování, míří podezření na odvětrání.
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Všechny tři příčiny v přehledu:
Příčina Čím se prozradí Co pomůže Zamrzlé odvětrání nad střechou (za mrazu) bublání v odpadech po spláchnutí, pomalý odtok, puch odolá i vyčištění sifonu delší dobu pouštět horkou vodu, jinak instalatér Vyschlá uzávěrka (odtoky, kam voda teče jen výjimečně) pach se objeví ze dne na den pustit vodu, aby se sifon znovu naplnil Usazeniny v sifonu (vlasy slepené mýdlem v kolínku) nejsilnější puch hned po puštění horké vody, jinak houstne pomalu; voda odtéká líně odšroubovat a vyčistit sifon, případně použít gumový zvon První pomoc a kdy volat instalatéra
Instalatér Henry Marquez z kanadské firmy Plimcor Plumbing v téže reportáži radil potrubí nejdřív zahřát, protože teplo led často rozpustí, a odborníka volat až ve chvíli, kdy to nezabere. K ledu se dá dostat i zevnitř roury:
Vyberte umyvadlo nebo vanu napojené na zamrzlou rouru a nechte do nich delší dobu téct co nejteplejší vodu z kohoutku. Pára z ní vystoupá potrubím až k ledu a s trochou štěstí ho rozpustí. Na střechu nelezte, v zimě bývá zasněžená nebo namrzlá. Ústí roury kontrolujte jen pohledem ze země. Dokud zápach trvá, koupelnu i byt větrejte. Když se voda v odpadech začne vracet, přestaňte ji pouštět. Pokud se u vás nebo u někoho z domácnosti objeví bolest hlavy, závrať nebo nevolnost, opusťte místnost a obraťte se na lékaře. Pokud led nepovolí ani tak, zavolejte instalatéra, který má pro práci na střeše potřebné vybavení. Jak přečkat zimu bez puchu Přečtěte si také: Elektrikář vysvětluje Čechům: vyplatí se zhasínat LED světla na pár minut nebo je lepší je nechat svítit
Nejméně potíží dělá roura, která nad střechou končí volně, bez nástavce. Dekorativní čepice se zvonovou stříškou brzdí výměnu vzduchu a v mrazu na nich led nasedá snadno. Kdo se se zápachem potýká každou zimu, ať nechá odvětrání prohlédnout ještě před mrazy.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/zapach-z-odpadu-priciny-reseni-a-proc-nepouzivat-chemii, https://www.estav.cz/cz/8074.vnitrni-kanalizace-vetraci-potrubi, http://www.topin.cz/clanky/odvetrani-vnitrnich-kanalizaci-v-budovach-detail-3718, https://winnipeg.ctvnews.ca/cold-weather-freezes-plumbing-vents-leaving-homeowners-with-smelly-situation-1.5311832, https://iqaluit.ca/node/15089, https://www.estav.cz/cz/12893.navod-na-cisteni-sifonu-svepomoci, https://inspectapedia.com/odor_diagnosis/Sewer_Odors_Cold_Weather_Sources.php, https://warelandscaping.com/how-to-remove-snow-and-ice-from-sewer-air-vent/, https://www.homeserve.com/blog/home-improvement/drains-smell-bad-in-the-winter
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