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Houdini unikal z pout i zamčených nádrží. Zemřel však po několika ranách do břicha – souvislost dodnes není jistá

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Harry Houdini si vybudoval kariéru na zdánlivě nemožných únicích. Dokázal se osvobodit z pout, truhel i vodních nádrží, a přesto v roce 1926 zemřel na komplikace zánětu slepého střeva. Jeho smrt bývá připisována několika úderům do břicha. Co se v montrealské šatně skutečně odehrálo a co o možné příčině říká medicína?
Houdini unikal z pout i zamčených nádrží. Zemřel však po několika ranách do břicha – souvislost dodnes není jistá

Houdini unikal z pout i zamčených nádrží. Zemřel však po několika ranách do břicha – souvislost dodnes není jistá

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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