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Koriandr není jen aromatickým kořením. Jeho účinné látky se využívají také při potížích s bolavými klouby

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Bolest kloubů je velmi nepříjemný problém, se kterým se potýká značná část populace. Úlevu vám přinese již během několika dní správně připravený nápoj. Bolest kloubů patří mezi nejnepříjemnější a nejčastější problémy, které postihují jedince každé [...]...
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Thamizhpparithi Maari / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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