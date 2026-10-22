Marek Taclík zavzpomínal na první lásky: Nebyly mobily, holce jsem poslal psaníčko

Valentina Armandi se svou knihou Tady. Teď. Ahoj. s podtitulem Můžeš mě oslovit. Marek Taclík pokřtil knihu své kamarádky Valentiny Armandi s názvem Tady. Teď. Ahoj. s podtitulem Můžeš mě oslovit. Křest knihy Valentiny Armandi: Michaela Dolinová, Helena Vondráčková, David Novotný Křest knihy Valentiny Armandi v restauraci na Střeleckém ostrově Valentina Armandi a moderátoři křtu Michaela Dolinová a Tomáš Hrnčíř Helena Vondráčková s fotografickým obrazem od Jakuba Ludvíka Módní návrhářka Marie Zelená s dcerou Martinou Hrnčířovou a vnoučaty Eliškou Hrnčířovou a Tomášem Hrnčířem. Křest knihy Valentiny Armandi v restauraci na Střeleckém ostrově Křest knihy Valentiny Armandi: Markéta Muzikářová, Valentina Armandi, Milan Devinne Křest knihy Valentiny Armandi: Helena Vondráčková, Marek Taclík Křest knihy Valentiny Armandi: Nela Boudová Křest knihy Valentiny Armandi: Michaela Dolinová, Jan Sumarta, Valentina Armandi Křest knihy Valentiny Armandi: Zpěvačky Eliška Hrnčířová a Karolína Šturcová. Křest knihy Valentiny Armandi: Michaela Dolinová, Jakub Ludvík Křest knihy Valentiny Armandi: Markéta Muzikářová Křest knihy Valentiny Armandi: Moderátoři křtu Michaela Dolinová a Tomáš Hrnčíř Křest knihy Valentiny Armandi: Felix Slováček a houslistka Jolana Szajewská Křest knihy Valentiny Armandi: Sámer Issa a Lucie Junková Křest knihy Valentiny Armandi: Anife Vyskočilová
Herec Marek Taclík pokřtil knihu své kamarádky Valentiny Armandi s názvem Tady. Teď. Ahoj. s podtitulem Můžeš mě oslovit . Knihu zatím nečetl, ale vzhledem ke své spíše introvertní povaze by ho mohla zaujmout. A to i kvůli jeho šestiletému synovi.
„Knihu jsem sice nečetl, ale vím, o co jde. Lidé by spolu měli komunikovat a seznamovat se naživo, bez sociálních sítí. Valentina k tomu vymyslela i příhodný symbol,“ přiblížil Marek Taclík myšlenku knihy.
Kniha je určená dospělým i teenagerům. Jak na seznamování vzpomíná Marek Taclík, když mu bylo náct? „Jsem introvertní člověk a seznamoval jsem se velmi stydlivě. Nenápadně jsem se zapojil do hovorů, ale co se týká holek, to bylo hodně nesmělé. Ve škole jsem holce poslal psaníčko, tak se to tenkrát dělalo. To oťukávání trvalo třeba měsíce. Někdy jsem nebyl dost vytrvalý. Když řekla ne, tak byl konec. To odmítání jsem špatně nesl. Můj syn Tonda se seznamuje zcela bez problémů. Tomu je ale šest let. Myslím, že tuto dětskou bezprostřednost také ztratí, i vlivem sociálních sítí. Budu se snažit, aby mu dlouho vydržela,“ usmíval se Marek Taclík na terase restaurace na Střeleckém ostrově na Vltavě mezi Starým Městem a Smíchovem.
A právě na Smíchově je revír Marka Taclíka coby šéfa Kriminálky Anděl. „Přestali jsme točit v roce 2014 a teď už se točí zase několikátá série. Třeba s Davidem Švehlíkem jsme se za tu dobu moc nevídali. Tak bylo hezké se zase potkat na place. Teď už tam šéfuju. V tomto seriálu být povýšen znamená pomalu, ale jistě být odejit. Něco na způsob: ‚On je tlustý, nepřeskočí plot, dejte mu šéfa a pak ho vyhodíme,‘“ smál se Marek Taclík na křtu knihy Valentiny Armandi. Výtěžek z prodeje knihy Valentiny Armandi je určen Nadačnímu fondu Český mozek, který podporuje nemocné děti i dospělé a jejich blízké. Věnuje se také podpoře rozvoje vědy, lékařství a vzdělávání.
„K napsání knihy mě přivedla kamarádka, která si stěžovala, že má problém se seznámit jinak než přes seznamku. Vymyslela jsem také jednoduchý symbol, který evokuje písmeno O jako otevřenost nebo anglické slovo open. Je to o odvaze oslovit druhé a navázat kontakt, ze kterého by mohlo vzniknout přátelství nebo vztah. Od mladých dívek například vím, že by se rády seznamovaly, ale muži se bojí odmítnutí, a tak se raději schovávají za mobily,“ uvedla Valentina Armandi, autorka knihy Tady. Teď. Ahoj. , kterou pokřtily známé osobnosti Helena Vondráčková, Marek Taclík a Nela Boudová, držitel titulu Man of the World Czech Republic 2026 Jan Sumarta a Miss České republiky 2025 Miriam Sais. Slavnostním křtem provázeli moderátoři Michaela Dolinová a Tomáš Hrnčíř. Hudební program obstarali Felix Slováček, houslistka Jolana Szajewská a mladé zpěvačky Eliška Hrnčířová a Karolína Šturcová.
Mezi vzácnými hosty nechyběli houslistka Markéta Muzikářová, prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný, módní návrhářka Marie Zelená, fotograf Jakub Ludvík, zpěvák Sámer Issa s přítelkyní Lucií Junkovou, zpěvák Milan Devinne a další. Zdroj: Aplausin.cz