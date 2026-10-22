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Marek Taclík zavzpomínal na první lásky: Nebyly mobily, holce jsem poslal psaníčko

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Herec Marek Taclík pokřtil knihu své kamarádky Valentiny Armandi s názvem Tady. Teď. Ahoj. s podtitulem Můžeš mě oslovit. Knihu zatím nečetl, ale vzhledem ke své spíše introvertní povaze by ho mohla zaujmout. A to i kvůli jeho šestiletému synovi.
Marek Taclík

Marek Taclík

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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