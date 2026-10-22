Kam zmizel Max z Účastníků zájezdu? Ondrej Kovaľ žije se známou herečkou, mají zvláštní dohodu

Kytarista Max z komedie Účastníci zájezdu patří k rolím, podle kterých si čeští diváci Ondreje Kovaľa dodnes vybavují. Slovenský herec mezitím pokračuje v divadle i před kamerou a s partnerkou Zuzanou Norisovou vychovává dvě dcery. Rodina našla domov mimo ruch velkoměsta.
Sympatický Ondrej Kovaľ (47) hrál třeba i ve filmu Želary, českým divákům ale nejvíc utkvěl v paměti jako Max z komedie Účastníci zájezdu. Herectví vystudoval na VŠMU v rodné Bratislavě. Od roku 2002 je členem Slovenského národního divadla. K divadlu ho to táhlo už od dětství, jeho rodiče totiž hráli loutkové divadlo.
Kovaľ se ovšem nikdy neomezoval jen na filmové role.
Zůstává divadelním hercem a objevuje se také v televizních projektech. V posledních letech si zahrál například v seriálu Bora a ve slovenských kriminálních projektech Detektív Dušo či v dalších filmových a televizních produkcích. Ondrej Kovaľ a Zuzana Norisová na premiéře pohádky Tři bratři Se Zuzanou Norisovou tvoří pár už řadu let
Se Zuzanou Norisovou se Ondrej Kovaľ zná už od mládí.
„Od čtrnácti let, hned po přijímačkách na konzervatoř jsme spolu natáčeli mládežnickou publicistickou relaci. Vedli jsme tehdy moudré řeči. Co si jako myslíme o vztazích, manželství, rodině a tak. Ve 14 letech,“ usmíval se herec. Norisová se mezitím prosadila v Česku, mimo jiné díky filmu Rebelové, zatímco Kovaľ hrál v Bratislavě.
Když spolu začali randit, museli řešit i ryze praktické věci. Vztah na dálku samozřejmě nebyl vždycky ideální. S příchodem dětí se proto jejich rodinné fungování změnilo.
Dnes mají dvě dcery, Júlii a Lilianku, která se narodila v únoru 2021. Oba rodiče se pohybují ve stejném oboru, a tak je potřeba domlouvat se i na tom, kdo bude zrovna doma a kdo odjede za prací. Pomoc širší rodiny jim v tomto směru usnadňuje každodenní provoz. Starší dům jim přirostl k srdci
Své soukromí si Kovaľ s Norisovou střeží a místo okázalého života dávají přednost klidnějšímu prostředí. Domov našli ve Svätém Juru, městečku nedaleko Bratislavy, kde se pustili do přestavby staršího domu. Rekonstrukce znamenala spoustu práce a Kovaľ při ní nezůstal jen u vybírání vybavení nebo dohledu nad řemeslníky.
Herec se zapojil i do samotných prací a řadu věcí řešil vlastníma rukama. Dům se tak postupně měnil v místo, které odpovídá potřebám celé rodiny. Pro dvojici, jejíž pracovní život se často odehrává na jevišti nebo před kamerou, je domácí zázemí důležité i kvůli dětem.
Norisová vedle herectví zvládá rodinné povinnosti, ostatně i Kovaľ se aktivně podílí na chodu domácnosti. Jejich soužití tak nestojí na jedné velké romantické události, ale především na každodenní domluvě a rozdělení povinností. Svatbu nechávají na šedesátku
Jednou z nejzajímavějších věcí na jejich vztahu je dohoda, kterou si stanovili ohledně svatby. Kovaľ a Norisová spolu žijí dlouhé roky, mají dvě děti a společný domov, přesto se do manželství nehrnou.
popsal herec jejich odmluvu. „Na konzervatoři jsme pak byli taková velká platonická láska a tehdy jsme si slíbili, že se vezmeme v šedesáti letech,“
Samozřejmě nejde o běžný svatební plán, jaký si páry stanovují na začátku vztahu, ale o jejich vlastní představu, kdy by takový krok mohl přijít. Dlouhé soužití pro ně zjevně není důvodem, aby se museli řídit očekáváním okolí. Oba mají za sebou vlastní kariéry, společně vychovávají děti a vybudovali si domov, ve kterém chtějí žít. Jestli se jejich dohoda nakonec promění ve skutečnou svatbu, ukáže až čas.
Zdroje: redakce, blesk.cz, idnes.cz, pravda.sk