Jahody v září nesmíte ostříhat, i když to svádí. Zdravé listy jsou zásobárna energie, bez které keř na jaře nevystřelí

Září je rozhodujícím obdobím pro péči o jahody, jejich přípravu na chladnější měsíce a zajištění bohaté úrody v příštím roce. Je zapotřebí je prořezat, a také jim, dopřát dostatečnou výživu – jedině tak se zaručeně uchytí.
Řez jahodníků během září
Zdravé a čisté listy by se nikdy neměly prořezávat. V srpnu rostliny jahodníku pracují mimo jiné i na tvorbě zelené hmoty, aby se připravily na zimu.
Listy tedy hrají klíčovou roli při ochraně rostliny před mrazem a zajišťují zásobu energie pro následující sezónu. A je také nezbytné si uvědomit, že rostliny jahodníku mají vrozený mechanismus přežití. Na jaře se probouzejí z kořenů a stav rostliny v té době významně závisí na přítomnosti a zdraví listů.
Kořenový systém je závislý na listech, které jsou zásobárnou energie, jež je nezbytná pro počáteční růst rostliny na jaře. Pokud má tedy rostlina jahodníku v září
zdravé a čisté listy, je vhodné je nezastřihávat. Místo toho nechte rostlinu pokračovat v tvorbě energetických zásob, aby se jí na jaře, až se probudí, dařilo. Zbavte se jen listů nemocných, suchých a poškozených. Hnojení jahod v září
Správné hnojení pomůže zajistit, aby rostliny byly na zimu dobře vyživené a mohly v následujícím roce poskytnout zdravou úrodu:
Vyvážené hnojivo: V září dodejte jahodám vyvážené, pomalu se uvolňující hnojivo, které obsahuje základní živiny včetně dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K). Tyto živiny jsou nezbytné pro celkový růst a vývoj vašich rostlin. Způsob aplikace: Hnojivo aplikujte kolem základny jahodníku (listový postřik už se nehodí) podle doporučení výrobce. Při aplikaci hnojiva dbejte na to, aby byla půda dostatečně vlhká, což napomůže vstřebávání živin kořeny rostlin. Vyhněte se přehnojení: Buďte opatrní, abyste jahody nepřehnojili. Nadměrné hnojení může vést k nadměrnému růstu, slabé struktuře rostlin a zvýšené náchylnosti k chorobám. Dodržujte doporučené dávkování pro konkrétní hnojivo. A pomoci může i močovina. Zdroj fotografie: Pixabay Aby vám keříky jahod vydržely v tom nejlepším stavu až do září, pak u nich určitě nezanedbejte na podzim tu správnou péči Další doporučené postupy péče
Pokračujte v monitorování a regulaci plevelů na záhonech s
jahodami. Plevel konkuruje rostlinám jahodníku v boji o živiny a může být zdrojem škůdců, proto je důležité udržovat ho pod kontrolou. Zvažte také použití vrstvy mulče. Mulč pomáhá regulovat teplotu půdy, udržovat vlhkost a zabraňuje růstu plevele. Výborným mulčovacím materiálem je sláma, slaměné rohože nebo dokonce listí.
VIDEO Jak zazimovat jahodníky na záhonku i v truhlíku, aby vždy dobře přečkaly mráz a příští rok mnohem lépe plodily
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři