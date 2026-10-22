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Jahody v září nesmíte ostříhat, i když to svádí. Zdravé listy jsou zásobárna energie, bez které keř na jaře nevystřelí

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Na podzim je péče o jahodníky velmi důležitá. Postarat byste se měli o jejich správný střih i o opravdu optimální výživu.
Jahody v září nesmíte ostříhat, i když to svádí. Zdravé listy jsou zásobárna energie, bez které keř na jaře nevystřelí

Jahody v září nesmíte ostříhat, i když to svádí. Zdravé listy jsou zásobárna energie, bez které keř na jaře nevystřelí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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