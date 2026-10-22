Satelity mohou odhalit, kde pod zemí ubývá voda. Pomohou chránit zásoby podzemních vod

Satelity mohou odhalit, kde pod zemí ubývá voda. Pomohou chránit zásoby podzemních vodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 22.10.2026 07:00
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