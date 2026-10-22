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Satelity mohou odhalit, kde pod zemí ubývá voda. Pomohou chránit zásoby podzemních vod

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Podzemní voda v mnoha oblastech světa ubývá rychleji, než ji příroda dokáže doplňovat. Nadměrné čerpání pro zemědělství a zásobování obyvatel může v krajních…
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pexels-spacex-586063

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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