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Emily Blunt koktá dodnes. Co umí logopedie a proč rada „mluv pomaleji“ většinou nepomůže

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Emily Blunt začala koktat jako dítě a herectví jí paradoxně pomohlo najít způsob, jak s řečí pracovat. Neznamená to ale, že by koktavost „zmizela“. Ještě letos mluvila o situacích, které pro ni zůstávají těžké. K Mezinárodnímu dni koktavosti se proto díváme na to podstatnější: co dnes umí logopedie a co lidem, kteří koktají, naopak nepomáhá.
Emily Blunt koktá dodnes. Co umí logopedie a proč rada „mluv pomaleji“ většinou nepomůže

Emily Blunt koktá dodnes. Co umí logopedie a proč rada „mluv pomaleji“ většinou nepomůže

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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