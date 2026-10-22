Kdo tohle propásne, bude litovat: V pátek ve 13:45 vytáhne Nova Cinema nesmrtelnou komediální pecku

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Pátek odpoledne. Pracovní týden se pomalu loučí, v hlavě už vám hraje víkendová melodie a vy potřebujete něco, co definitivně vypne poslední zbytky stresu. Něco hlasitého, bláznivého a naprosto bez zábran.
Máme pro vás komedii z devadesátek s rozpočtem 30 milionů dolarů, hvězdou, která si řekla o polovinu z něj, a hláškami, které se dodnes předávají v rodinách jako dědictví. Dobrodružná jízda začíná v ledovém tichu a končí v pralese. Víte už, na co se budete dívat?
Z klášterního ticha rovnou do africké divočiny
Je to Ace Ventura 2: Volání divočiny (Ace Ventura: When Nature Calls) z roku 1995. Neortodoxního zvířecího detektiva hraje Jim Carrey a jeho nespoutaná mimika a živelná energie definovaly filmový humor celých devadesátých let. Režie a scénáře se ujal Steve Oedekerk.
Příběh začíná překvapivě temně. Po nehodě ve vysokých Himálajích hrdina ztratí svého zvířecího svěřence a uchýlí se do tibetského kláštera. V meditacích hledá ztracený klid a snaží se vyrovnat s vinou.
Ticho ale dlouho nevydrží. Z Afriky přichází naléhavá prosba o pomoc spojená s prastarým proroctvím: v odlehlé provincii zmizel uctívaný bílý netopýr Šikaka. Jeho absence hrozí rozpoutat válku mezi kmeny Wačutů a Wačatů.
Excentrický zachránce vyráží do divočiny plné rituálů, pytláků a falešných proroků. Aby zabránil krveprolití, musí překonat svou nejtemnější fobii a odhalit spiknutí dřív, než padne noc. Po Carreyho boku se objevují Ian McNeice, Simon Callow, Maynard Eziashi, Bob Gunton a Sophie Okonedo.
Horko, improvizace a nosorožec, který se zapsal do dějin
Natáčení zpočátku provázel zvrat. Krátce po startu odstoupil původní režisér Tom DeCerchio a kormidla se chopil Steve Oedekerk. Byl to Carreyho blízký přítel a spoluautor gagů, takže hvězda dostala volnost improvizovat. Na place se tím objevila nová energie.
Nejslavnější scéna vznikla z čiré nutnosti. Když se detektiv zcela nahý vysunuje z útrob umělého nosorožce, šlo o improvizaci vyvolanou extrémním horkem. Sklolaminátová maketa neměla ventilaci a na přímém slunci uvnitř teplota přesahovala snesitelné meze.
Carrey ze sebe svlékl oblečení a z komplikace udělal kultovní okamžik. Přesně takhle se z potíží na place rodí filmová legenda.
Dvojnásobný zisk a hlášky, které přežily generace
Sázka na Carreyho charisma se vyplatila. Jim Carrey si vyjednal honorář 15 milionů dolarů, tedy přesně 50 % rozpočtu. První díl Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994) stál 15 milionů a vydělal 107 milionů dolarů.
Pokračování pak v kinech utržilo 212 400 000 dolarů. I přes obří náklady tak film vydělal téměř dvojnásobek.
Filmoví historici zdůrazňují, v jaké formě tehdy Carrey byl:
„Jim Carrey v roce 1995 předváděl fyzické komediantství na absolutním vrcholu svých sil. Jeho osobitý projev na pomezí nemotorné grotesky, mimického divadla a zvukového šílenství dokázal povýšit přímočarou zápletku v komerční fenomén.“ (… uvádějí filmoví historici)
Diváci se k filmu vracejí dodnes. Jeden z nich o něm napsal:
„Stejně zábavné, ne-li ještě víc než první film. Spousta hlášek se natrvalo zabydlela v naší rodinné komunikaci… Na filmu je krásné také to, že Ace je strašnej potrhlík, lidi nešetří v ničem, ale zvířata opravdu miluje.“ (… píše jeden z diváků)
Zdroj: youtube.com
Pátek 23. října 2026: kdy a kde ladit
Snímek Ace Ventura 2: Volání divočiny vysílá Nova Cinema v pátek 23. října 2026 od 13:45 do 15:35. Je to ideální dávka smíchu, která vám pomůže rozjet víkend dřív, než ho oficiálně odstartuje vaše pracovní doba.
Zapnete si v pátek odpoledne tuhle šílenou jízdu, nebo ji necháte až na pozdější reprízu? A která Aceova hláška se zabydlela i u vás doma?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná