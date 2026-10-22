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Herečka Petra Nesvačilová má moc krásnou maminku: Je pro ni velkou oporou a to už i v roli babičky

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Petra Nesvačilová si i přes nabitý život drží blízké vztahy s rodiči. Nejčastěji zmiňuje maminku, která je dnes babičkou malé Jasmíny.
Fotografie Petry Nesvačilové

Fotografie Petry Nesvačilové

Zdroj: Foto: NextFoto, Petra Nesvačilová na premiéře filmu Aristokratka ve varu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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