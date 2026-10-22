Herečka Petra Nesvačilová má moc krásnou maminku: Je pro ni velkou oporou a to už i v roli babičky

Petra Nesvačilová si i přes nabitý život drží blízké vztahy s rodiči. Nejčastěji zmiňuje maminku, která je dnes babičkou malé Jasmíny.
Herečka a režisérka Petra Nesvačilová nikdy nepatřila k těm, kdo by soukromí ochotně rozkládali na prvočinitele v každém rozhovoru. O své rodině ale mluví poměrně otevřeně. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že z jejích vzpomínek je dobře vidět, jak velkou roli v jejím životě rodiče hráli. Dnes sama vychovává dceru Jasmínu a některé věci ze svého dětství při tom řeší znovu, tentokrát z pohledu maminky.
Rodina zůstává pro Petru Nesvačilovou pevný bod
Petra Nesvačilová vyrůstala v Českých Budějovicích v rodině, ke které má dodnes velmi blízko. Sama o ní kdysi řekla, že pro ni znamená „alfa i omega“ života. Její rodiče přitom nepocházeli z hereckého prostředí. Tatínek byl profesionální fotbalista, později vystudoval ekonomii a pracoval také v Rakousku, maminka je rovněž ekonomka. K herectví tak Petra vykročila trochu jiným směrem, než jaký znala z domova.
O své rodině mluvila Petra Nesvačilová otevřeně už dávno předtím, než se sama stala matkou. Pro iDNES.cz vzpomínala například na to, jak ji maminka podporovala před velkými školními testy. Petra z nich mívala takový strach, že jí bývalo špatně. Iva Nesvačilová jí tehdy říkávala: „To zvládneš, nezapomeň, že jsi Nesvačilová!“
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Rodiče ji zároveň vedli ke sportu. Tatínek jako bývalý profesionální fotbalista k němu měl blízko a Petra říkala, že ji i bratra Radka ke sportování vedl průběžně. Na bratra navíc vzpomínala jako na někoho, kdo ji od dětství bránil a staral se o ni.
Když se v osmnácti letech dostala do Divadla Na zábradlí, rodiče z ní měli radost, ale pociťovali také obavy. Přicházela domů z Prahy po představení a její maminka ji někdy vyzvedávala na nádraží kolem čtvrté ráno, aby se stihla převléknout a jít do školy. Sama tehdy nechápala, proč by měla svou cestu měnit. Chtěla hrát a věřila, že to zvládne.
Z Petry je maminka, z Ivy babička
Dnes už je Iva Nesvačilová v jiné pozici. Z Petry je sama maminka a z její matky babička. Dcera Jasmína Rikka se Petře Nesvačilové narodila v říjnu 2022. Herečka později přiznávala, že první týdny pro ni nebyly úplně jednoduché. V šestinedělí měla pocit, že jen leží, kojí a nikam se nedostane. Postupně si ale na nový režim zvykla a mateřství si začala užívat. Zároveň řekla, že nikdy předtím nebyla tolik doma.
Práce se ale nevzdala. Naopak, zpátky do divadla ji povzbudil partner Tomáš Vápeník. Dnes si proto pracovní nabídky pečlivě plánuje a hlídá si, aby jí příliš nezasahovaly do času s dcerou. Pro Novinky například popsala, že v den, kdy má Jasmína baby jógu, natáčení nepřipadá v úvahu. S Tomášem se v péči střídají a pomáhají také babičky.
Při vlastní výchově si Petra začala všímat rozdílů mezi svou generací a generací své maminky. Jasmínu podle svých slov více zapojují do běžného života a netlačí na ni tolik jako kdysi její rodiče na ni. Sama vzpomínala, že byla do roka bez plenek, protože její maminka patřila ke generaci, která ještě prala látkové pleny a chtěla mít děti co nejdříve samostatné. Jasmína se podle Petry od plenek odnaučuje až později.
V jedné věci jsou si ale matka s dcerou podobné. Petra říká, že obě mají rády řád a pravidla. Sama je ovšem podle svých slov větší plánovačka a všechno si víc organizuje.
Volnou výchovu Petra odmítá
Petra Nesvačilová přiznává, že dělá chyby a že se v nové roli pořád učí. Postupem času si ale v jednom směru udělala jasno. Volnou výchovu odmítá a říká, že dítě potřebuje hranice. Sama je má ráda také a tvrdí, že jí nevadí, když ji někdo usměrní, pokud překročí jeho hranice.
Petra tak dnes vychovává dceru trochu jinak, než kdysi její maminka ji. Některé věci si ale z vlastního dětství ponechala, hlavně důraz na řád, hranice a pocit, že rodina má být bezpečným místem.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek V životě Petry Nesvačilové hraje maminka dodnes důležitou roli: Vzala si fotbalistu a už je z ní babička byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.