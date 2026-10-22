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Tohle nosí každá Španělka po 60 místo džín. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

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Ve Španělsku mají ženy po šedesátce v šatníku kousek, který starší dámy […]
Tohle nosí každá Španělka po 60 místo džín. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

Tohle nosí každá Španělka po 60 místo džín. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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