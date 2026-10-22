Tohle nosí každá Španělka po 60 místo džín. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

Ve Španělsku mají ženy po šedesátce v šatníku kousek, který starší dámy u nás často míjejí bez povšimnutí. Do džín se soukat nemusejí, v novém kousku se cítí pohodlně a vypadají štíhlejší. Stačí znát pár pravidel, jak ho vybírat a s čím ho nosit.
Kalhoty vládnou španělským šatníkům
Že by takové kalhoty nosila úplně každá Španělka, je samozřejmě nadsázka. Podle španělských módních magazínů ale ženy po padesátce sahají do skříně nejčastěji pro kalhoty, hlavně pro pohodlnější a volnější modely. Vítězí elegantní látkové kalhoty s vysokým pasem a širokými nohavicemi, často se sklady vpředu. V bocích nechávají dost místa a pas přesto zřetelně zvýrazní.
Na stejnou kartu sází i návrhářka Carolina Herrera. V jejím výběru kalhot pro ženy po šedesátce stojí vysoký pas úplně nahoře. Oceňuje na něm, že odvede pozornost od břicha a figuru zároveň zformuje. Barevně se tyhle kalhoty drží při zemi a sázejí na tlumené přírodní odstíny, třeba smetanový, olivový nebo karamelový.
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Široký střih budí u řady žen nedůvěru. Přitom patří k nejvstřícnějším, protože sedne téměř každé postavě. Látka padá od boků volně dolů, takže boky a stehna splynou do jedné rovné plochy. Ženy u nás by podle odbornice potřebovaly hlavně jedno. „[…] více odvahy. Ta nám v našich končinách strašně chybí,“ uvedla pro Novinky.cz stylistka Irena Vokrojová.
K širokým nohavicím se hodí staré pravidlo rovnováhy, podle kterého čím víc látky je dole, tím střídmější má být vršek. Dobře proto poslouží tenký rolák, tričko nebo svetr, které kopírují postavu a nikde nepnou. Košile a halenky je lepší zastrčit. Kdo je nechce mít v pase zastrčené celé, zasune do kalhot jen přední díl a záda nechá volná.
K širokým nohavicím se nejlépe hodí přiléhavý vršek, třeba tenký rolák, který nikde nepne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jedna barva od pasu až po boty
Hodně práce za vás udělá tmavý odstín bez potisku. Kalhoty třeba ve vínové, švestkové nebo kávově hnědé barvě postavu opticky zúží lépe než květované nebo kostkované modely.
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Pomůžou i boty ve stejném odstínu jako kalhoty. Oko pak sjede od pasu až k zemi bez jediného přerušení. Kdo se v jedné barvě nudí, může zkusit jemný proužek, který vede shora dolů a postavu protáhne.
Kde se v pase ztrácejí kila
Deset kilogramů žádné kalhoty nikomu neseberou, jde čistě o optický klam. Funguje ale překvapivě spolehlivě. Celé kouzlo stojí na výšce pasu. Kalhoty s vysokým pasem posunou výš místo, kde oko vnímá začátek nohou, a nohy proto působí delší. Bříško k tomu schovají pod látku, takže se pod halenkou nerýsuje.
Vysoko posazený pas navíc postavu rozdělí tam, kde je nejužší. Oko tak celou figuru čte jako vyváženější a pas najednou existuje i u žen, které ho dávno odepsaly.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší podzimní kabát pro seniorky. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let Na co se dívat v kabince
Při zkoušení se vyplatí sledovat hlavně materiál. Nejlépe dopadne pevnější látka s vyšší gramáží, která si drží vlastní tvar a od těla se lehce odtahuje. Tenké a hodně pružné materiály se naopak vlní kolem boků a obkreslí bříško.
V kabince se v nových kalhotách klidně posaďte a chvíli vydržte. Pas by neměl nikde zařezávat, protože kalhoty, které tlačí, se nakonec stejně nenosí.
Dalším detailem je přední část kalhot. Sklady u pasu přidají látku tam, kde ji boky potřebují, takže se v kalhotách pohodlně sedí i chodí. Ostře vyžehlený puk zase vede pohled svisle dolů a noha díky němu vypadá delší.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Na co se dívat Co hledat Proč Materiál pevnější látka s vyšší gramáží drží tvar a od těla se lehce odtahuje; tenké a pružné materiály se vlní kolem boků Pas vsedě nikde nezařezává kalhoty, které tlačí, se nakonec stejně nenosí Sklady u pasu látka navíc tam, kde ji boky potřebují v kalhotách se pohodlně sedí i chodí Puk ostře vyžehlený vede pohled svisle dolů, takže noha vypadá delší Džíny nemusí ze šatníku zmizet
Kdo se oblíbeného denimu vzdát nechce, nemusí. Španělský módní tisk ženám po padesátce doporučuje hodně široké džíny, které s vyšším pasem fungují podobně jako látkové kalhoty. Platí pro ně stejná pravidla, tedy užší vršek, souvislá linie a dost místa v bocích.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-modni-tipy-pro-zeny-s-vetsim-briskem-vyzkousejte-triky-s-kosili-40533415, https://www.vozpopuli.com/para-ti/moda-y-belleza/pantalones-mujer-50-anos.html, https://www.marie-claire.es/moda/pantalones-nuevos-zara-mang-efecto-piernas-largas.html, https://www.elpais.com.co/moda/carolina-herrera-revela-cuales-son-los-seis-pantalones-que-toda-mujer-debe-tener-a-los-60-anos-0213.html, https://www.losandes.com.ar/estilo/las-mujeres-mas-50-estan-volviendo-usar-esta-prenda-que-estiliza-la-figura-n5994018, https://www.iglanc.cz/inspirace/jak-skryt-bricho-expertka-radi-obleceni-modni-styling-saty-s-paskem/, https://www.infobae.com/mexico/2025/04/15/estos-son-los-pantalones-ideales-para-las-mujeres-de-mas-de-40-porque-alargan-las-piernas-y-disimulan-la-barriga/