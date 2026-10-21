Ani citrusy, ani jablka. Nejzdravější ovoce pro lidské srdce lidé nekupují, protože se špatně loupe

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Zákazník stojí u pultu s ovocem a ruka sama míří k hotovým jistotám: pytlík pomerančů, pár jablek, svazek banánů. Kousek stranou přitom leží těžká tmavě rudá koule s tvrdou kůrou, kterou si většina lidí dávno zařadila mezi nepraktické kuriozity. Strach z rudých skvrn na košili i kuchyňské lince ji spolehlivě drží mimo nákupní košíky.
Pro srdce a cévy přitom může být cennější než všechno, co obvykle kupujeme. Jde o plod s dlouhou historií, jehož účinky dnes zkoumají odborníci z oboru výživy i kardiologie. A způsob, jak se k němu dostat bez jediné kapky šťávy na zdi, je překvapivě jednoduchý.
Cévy, které potřebují ochranu
Problémy s oběhovou soustavou patří k nejčastějším zdravotním hrozbám současnosti. V jejich pozadí často stojí ateroskleróza, tedy tiché kornatění tepen, kterého si dlouho nevšimneme, dokud nezačne být vážné. Vznik plaků ve stěnách cév přitom úzce souvisí s oxidací cholesterolu a s drobnými chronickými záněty.
Právě proti těmto procesům bojují látky, které rostliny vytvářejí jako vlastní ochranu. Naši předkové o buněčné biologii nic nevěděli, a přesto tento plod ctili. Pocházel z oblasti starověké Persie, odtud se rozšířil po celém Středomoří a v antických kulturách byl symbolem plodnosti, znovuzrození i věčného života.
Dnes je jasné, že intuice neklamala. Plod ukrývá silné antioxidanty, které si v přírodě jen těžko hledají konkurenci. Fungují jako úklidová četa organismu: zneškodňují volné radikály vznikající při stresu, ve znečištěném vzduchu nebo z průmyslově zpracované stravy a chrání zdravé buňky před poškozením.
Granátové jablko a jeho účinky na srdce
Tím tajemným plodem je granátové jablko. Jeho hlavní devizou jsou polyfenoly a zejména punikalaginy. Antioxidační kapacita jeho šťávy je zhruba třikrát vyšší než u zeleného čaje či kvalitního červeného vína. Z pohledu srdce a cév se jeho přínos projevuje hned v několika směrech:
- Chrání před oxidací cholesterolu: problémem není sám cholesterol, ale chvíle, kdy se „zlý“ LDL zoxiduje a začne se ukládat do cévních stěn. Účinné látky tuto oxidaci dokážou účinně blokovat.
- Pomáhá snižovat krevní tlak: pravidelná konzumace zrníček nebo čisté lisované šťávy prokazatelně snižuje systolický i diastolický tlak, protože tlumí enzym, který cévy stahuje.
- Podporuje oxid dusnatý: ten rozšiřuje cévy, krev proudí hladčeji a srdeční sval se nemusí tolik namáhat.
- Tiší chronický zánět: drobné záněty v cévách jsou živnou půdou pro infarkty a mozkové příhody a látky z granátového jablka pomáhají udržet vnitřní výstelku cév hladkou.
Prospěch ale nekončí u oběhu. Pod tvrdou slupkou se skrývají stovky semínek obalených šťavnatou dužinou a každé nese další užitečné složky. Semínka, která někteří lidé vyplivují, obsahují vlákninu podporující střevní mikrobiom i stabilní hladinu cukru v krvi. Najdeme v nich také kyselinu punicovou, vzácnou omega-5 mastnou kyselinu s protizánětlivými účinky, která podporuje imunitu a regeneraci tkání. K tomu přidejte vitamín C, vitamín K důležitý pro srážlivost krve a pevné kosti, kyselinu listovou a draslík, který ovlivňuje srdeční rytmus i hospodaření s vodou.
Loupání bez rudých skvrn a nápady do kuchyně
Zbývá vyřešit hlavní překážku. Řezání tupým nožem na prkénku skončí rudou kuchyní a hodinou drhnutí. Existuje však metoda s mísou vody, která zabere asi dvě minuty:
- Odřízněte horní korunku plodu jako víčko, aby bylo vidět, kudy vedou bílé přepážky.
- Ostrým nožem nařízněte pouze slupku odshora dolů podél přepážek, do dužiny hluboko nejezděte.
- Do velké mísy napusťte studenou vodu a plod ponořte pod hladinu.
- Pod vodou ho rozlomte na měsíčky.
- Palci uvolňujte zrníčka přímo pod hladinou, šťáva tak zůstane ve vodě.
Zbytek obstará fyzika. Těžká zrníčka klesnou ke dnu, zatímco hořké bílé blány a kousky kůry vyplavou nahoru. Stačí je seškrábnout, zrníčka přecedit přes sítko a porce je hotová. Při nákupu se vyplatí vybírat kus těžký na svou velikost a spíše mírně hranatý než dokonale kulatý, bývá plný zralých semínek.
Kam s ním každý den
Chuť je sladkokyselá a lehce trpká, takže se hodí téměř všude. Ráno ozdobí ovesnou kaši, bílý jogurt či lívance. V poledne promění obyčejný zeleninový salát v pokrm jako z restaurace, zvlášť s kozím sýrem, vlašskými ořechy a rukolou. Svěžest zrníček také příjemně vyvažuje pečené maso, drůbež nebo luštěninové směsi.
Granátové jablko vyžaduje trochu trpělivosti a vědět, jak na něj. Odměna v podobě péče o srdce, cévy i celkovou vitalitu ale za pár minut práce stojí. Možná je čas dát tomuto nenápadnému outsiderovi v obchodě šanci. Zkoušíte ho už, nebo vás stále odrazuje slupka?
Zdroje článku: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, verywellhealth.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková