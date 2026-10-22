Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vážná nehoda na Prachaticku. Mezi pěti zraněnými jsou i dvě děti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vážná dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek ráno provoz na silnici II/141 mezi Volary a Prachaticemi u Blažejovic. Při střetu dvou vozidel se zranilo pět lidí, včetně dvou dětí. Jednu z řidiček museli záchranáři a hasiči vyprostit z havarovaného auta, do nemocnice ji transportoval vrtulník.
Vážná nehoda na Prachaticku. Mezi pěti zraněnými jsou i dvě děti

Vážná nehoda na Prachaticku. Mezi pěti zraněnými jsou i dvě děti

Zdroj: ZZS Jihočeského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:11

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají, strany pokračují v jednáních
Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají, strany pokračují v jednáních
Novým starostou Prachatic bude lídr vítězných Nezávislých Martin Malý
Novým starostou Prachatic bude lídr vítězných Nezávislých Martin Malý

Novým starostou Prachatic bude Martin Malý, lídr kandidátní listiny vítězných Nezávislých. Ve městě po...

Požár a vzpoura vězňů. Taktické cvičení prověřilo schopnosti více než sta profesionálů
Požár a vzpoura vězňů. Taktické cvičení prověřilo schopnosti více než sta profesionálů

Požár v prádelně, vzbouření vězni a řada zraněných. Takový scénář prověřil součinnost policistů, hasičů,...

Čardášová princezna, improvizace i boj o moc. Jihočeské divadlo chystá podzim plný premiér
Čardášová princezna, improvizace i boj o moc. Jihočeské divadlo chystá podzim plný premiér

Operetní romance na pozadí první světové války, improvizace inspirovaná novinovými titulky i intriky...

V Budějovicích léčí chronickou bolest zad elektrickou stimulací míchy
V Budějovicích léčí chronickou bolest zad elektrickou stimulací míchy

Lidé s chronickými bolestmi zad a dolních končetin, mají novou možnost léčby. Nemocnice České Budějovice...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.