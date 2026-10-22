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Jablečné palačinky s medovým tvarohem. Ovoce se tentokrát schová přímo do těsta

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Dennívýzva
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Jablka nemusí skončit jen v závinu. V těchto palačinkách jsou nastrouhaná v těstě a na talíři je doplní medový tvaroh. Při přípravě se vyplatí nachystat krém předem, aby se hotové jídlo nemuselo zbytečně odkládat.
AI ilustrace k tématu článku. Nejde o dokumentární fotografii konkrétních osob ani o záznam kuchyňského testu.

AI ilustrace k tématu článku. Nejde o dokumentární fotografii konkrétních osob ani o záznam kuchyňského testu.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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