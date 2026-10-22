Jablečné palačinky s medovým tvarohem. Ovoce se tentokrát schová přímo do těsta

Sladká snídaně nemusí znamenat vysokou hromadu lívanců. Zvolená receptura pracuje s větší palačinkou a samostatným tvarohovým krémem. Není potřeba kvásek ani šlehání sněhu. Příprava se tak dá rozdělit mezi jednu mísu, struhadlo a menší nepřilnavou pánev. Základ pochází z receptu německé redakce Küchengötter, doprovodné rady k práci u plotny jsme ověřili samostatně.
Krém má čekat na palačinky, ne obráceně
Rozdíl mezi klidnou přípravou a pobíháním po kuchyni často udělá pořadí práce. Kuchařský průvodce z vývojové kuchyně King Arthur Baking doporučuje připravit doplňky k palačinkám dříve, než budou hotové. V tomto případě lze během odpočívání těsta rozmíchat tvaroh a nachystat talíře. Není pak potřeba nechat první porci čekat, zatímco se teprve hledá miska nebo lžíce.
Stejný průvodce připomíná i rozdíl mezi okamžitým podáváním a skládáním hotových kusů do vysoké hromady. Při delším čekání pomáhá proudění vzduchu na mřížce, zatímco těsné vrstvení může vést k vlhnutí. U dvou porcí není nutné vytvářet velkou zásobu. Připravený stůl a krém v chladu usnadní podávání hned po dokončení druhé palačinky.
Suroviny
- 4 vejce velikosti M
- 2 lžíce mléka do těsta
- 1 lžíce medu do těsta
- 50 g celozrnné mouky
- 2 jablka
- 2 lžíce oleje na smažení
- 100 g polotučného tvarohu
- 4 lžíce mléka do krému
- 1 lžíce medu do krému
Množství je určené na dvě porce. Použijte nepřilnavou pánev o průměru 20 cm. Původní recept počítá přibližně s 25 minutami celkové přípravy.
Postup
- Rozšlehejte vejce se dvěma lžícemi mléka a lžící medu. Vmíchejte mouku a nechte pět minut odpočinout.
- Tvaroh promíchejte se čtyřmi lžícemi mléka a zbývající lžící medu. Dejte do chladu.
- Jablka oloupejte, odstraňte jádřince, nahrubo nastrouhejte a ihned vmíchejte do těsta.
- Na lžíci oleje při středním žáru opékejte polovinu těsta asi tři minuty z každé strany. Se zbytkem oleje a těsta připravte druhou palačinku. Střed nesmí zůstat syrový.
- Rozdělte krém mezi obě porce, palačinky přeložte do čtvrtin a podávejte.
Horká pánev není důvod ke spěchu
Při práci s pánví pomáhá připravovat srovnatelné porce, protože jejich dokončení se potom lépe odhaduje. Důležité je neobracet těsto dříve, než má spodní strana dostatečně pevnou strukturu. Kuchařské rady pro nadýchané americké lívance ale nelze všechny přenést na jiný typ těsta. Například vysvětlení účinku kypřidel neznamená, že je máme dodatečně přisypat i sem. Každý postup potřebuje zachovat vlastní poměr surovin a způsob přípravy.
Jinou techniku ovocného jídla ukazujeme u borůvkových knedlíků připravovaných v páře. Jde však o samostatný recept s kynutým těstem. Jeho suroviny ani časy nelze zaměnit s palačinkami jen proto, že se v obou případech na talíři potká ovoce s tvarohem.
Syrové těsto držte stranou od hotového krému
Po práci se syrovými vejci umyjte ruce, náčiní a pracovní plochu, než se vrátíte k hotovým porcím. Pro krém použijte čistou lžíci, nikoli metlu od nepropečeného těsta. Český zdravotnický portál připomíná oddělování syrových potravin od těch, které se už nebudou tepelně upravovat. Americký úřad FDA zároveň zdůrazňuje důkladné propečení jídel obsahujících vejce. Uvedené minuty jsou proto orientační kuchařský čas, nikoli důkaz, že je každá různě silná palačinka už hotová. Krém ponechte v chladničce až do podávání a hotové porce nenechávejte zbytečně stát v teple.
autorský text, tip redakce