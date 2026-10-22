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Okna budou bez šmouh za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže. Trik, který znaly naše babičky

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Ve spíži stojí u většiny z nás lahev bílého octa, kterou otevíráme […]
Okna budou bez šmouh za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže. Trik, který znaly naše babičky

Okna budou bez šmouh za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže. Trik, který znaly naše babičky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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