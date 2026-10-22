Procházka adventními trhy a levné koupání v termálních lázních. Nabídka, která se už nebude opakovat

Vánoční trh v centru lázeňského města má díky spojení s termály příjemnou polohu. Od Hamplova náměstí k Alpským termálům ukazuje současná pěší trasa přibližně 250 metrů, tedy asi tři minuty. Nejde přitom o přesnou délku procházky mezi všemi stánky, ale o představu, jak blízko jsou centrum a koupání. Během víkendu proto není nutné volit mezi adventní atmosférou a odpočinkem v lázních. Obojí se dá rozdělit do jednoho dne bez dalšího přejezdu autem.
Trhy mají konkrétní dny i odpolední začátek
Adventní trh je ohlášen od 27. listopadu do 20. prosince 2026, vždy od pátku do neděle a navíc také 7. a 8. prosince. Podrobný kalendář uvádí čas od 15:00 do 20:00. Na místě se počítá s vánočně vyzdobenými stánky, řemesly, regionální nabídkou a hudbou. Samotný vstup na trh je zdarma, nákupy, občerstvení a případné zvláštní zážitky tím ale hrazeny nejsou.
Pro víkendový program tak může dávat smysl dopolední koupání a následná procházka městem, ale také opačné pořadí. Kdo přijede ve všední den mimo uvedený kalendář, neměl by očekávat stejný trh jen proto, že je právě advent. Ani nabídka dalších vánočních aktivit automaticky neznamená, že jsou všechny každý den dostupné. U některých doprovodných zážitků pořadatel teprve doplňuje podrobnosti.
Večerní vstup začíná po šesté
Dospělý večerní vstup do termálů a saun stojí podle aktuálního ceníku přibližně 728 Kč a platí od 18:00 do zavření. Běžný čtyřhodinový vstup vychází přibližně na 1 031 Kč, celodenní přibližně na 1 225 Kč. Rozdíl v ceně tedy doprovází také odlišná délka pobytu. Večerní vstupenka není zlevněný celý den, ale samostatná možnost pro návštěvníka, který chce část času věnovat městu.
Alpské termály mají běžně otevřeno od 9:00 do 21:00 a ve čtvrtek, pátek a sobotu do 22:00. Koupání končí dvacet minut před koncem provozu. V pátek či sobotu tak večerní vstup poskytuje více času než při běžném nedělním zavírání. Na Štědrý den termály oznámily zkrácený provoz do 15:00, tento den už ale nepatří do uvedeného kalendáře adventního trhu.
Levné dětské vstupné se překrývá se dvěma tržními dny
V pátek a sobotu mají děti od 6 do 15 let v rámci dětských dnů termální vstup přibližně za 194 Kč. Nabídka je zveřejněná do 23. prosince 2026, takže se s adventním trhem časově překrývá. Neplatí ovšem automaticky v neděli ani nepokrývá vstup rodičů. U čtyřčlenné rodiny je potřeba porovnat celý součet s rodinnou vstupenkou, nikoli posuzovat výhodnost pouze podle nízké ceny za dítě.
Jestliže je hlavním cílem opakované zimní koupání, nabízí jiný způsob plánování také zimní permanentky do Bešeňové a Tatralandie. U adventního pobytu v Gasteinu však zůstává podstatné, zda chce rodina dlouhý den v bazénech, nebo kratší návštěvu doplněnou trhem. Tyto varianty nemusí mít stejného cenového vítěze.
Pro cestu z Česka je Bad Hofgastein spíše cílem víkendového pobytu než krátké zastávky po práci. Na místě naopak pomáhá blízkost centra a lázní, která umožňuje nechat mezi koupáním a trhem čas i na převlečení a odpočinek. Při rezervaci ubytování je vhodné porovnat, zda cena zahrnuje vstupy, nebo je bude třeba koupit samostatně. Uvedené korunové částky jsou orientační přepočty kurzem ČNB z 21. října 2026.
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