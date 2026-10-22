Jde to i bez rovných zdí. Starý mikulovský Štajnhaus proměnili architekti v neobyčejný interiér

Křivé stěny, nerovné schody a místnosti, v nichž byste pravý úhel hledali marně. To, co by při běžné rekonstrukci představovalo problém, se v historickém domě v Mikulově stalo jeho největší předností.
Kdo někdy rekonstruoval starý dům, dobře ví, kolik překvapení může čekat pod omítkou nebo za zazděným otvorem. Někdy příjemných, častěji takových, která znamenají další práci a neplánované výdaje. V mikulovském Štajnhausu se ovšem rozhodli jít trochu jinou cestou. Nesnažili se staletí stavebních zásahů zahladit a vytvořit dokonale rovné, čisté místnosti. Naopak. Právě nepravidelnosti, křivé stěny a zvláštní prostorové návaznosti se staly základem celé rekonstrukce.
V domě najdeme nádherně klenuté stropy a velmi jednoduché vybavení. Zdroj: Amazing Places
Dům stojí v ulici Alfonse Muchy, přímo pod mikulovským zámeckým kopcem, v někdejší židovské čtvrti. Jeho historie sahá do 16. století a za tu dobu se tu vystřídalo tolik stavebních úprav, že původní podobu objektu už nelze jednoduše oddělit od pozdějších zásahů. Renesanční jádro zůstalo, kolem něj však postupně vznikal spletitý organismus místností, schodišť, průchodů a různě vysokých podlaží. Zvenčí přitom dům nijak zvlášť neupoutává pozornost. O to zajímavější je jeho interiér.
Rekonstrukce, dokončené v roce 2017, se ujal architektonický ateliér ORA, konkrétně Jan Hora, Barbora Hora a Jan Veisser, ve spolupráci s Daliborem Klusáčkem. Investorem byl Petr Štajner. Původní zadání se týkalo především interiérů, brzy se ale ukázalo, že takto starou stavbu nelze rozdělit na jednotlivé nezávislé části. Podoba místností souvisela s konstrukcí domu, jeho historickými proměnami i tím, co se během prací postupně objevovalo.
Rekonstrukce, která neměla předem jasný konec
Architekt Jan Hora později popsal práci na Štajnhausu spíše jako proces než jako běžný projekt. S každou další odkrytou vrstvou se měnila představa o tom, co je možné zachovat, co má smysl obnovit a kde naopak přiznat současný architektonický zásah. Při rekonstrukci se objevila například původní půlkruhová okna, kamenné schody nebo historické štukové prvky. Místo aby zmizely pod novými povrchy, dostaly v interiéru vlastní prostor.
Zde byl velmi vtipně a nápaditě využit zkosený strop. Zdroj: Amazing Places
Výsledek je pozoruhodný také tím, že se nesnaží historický dům stylizovat do podoby romantického penzionu. Nenajdeme tu záplavu starožitného nábytku, dekorativních trámů ani venkovských doplňků, které se do podobných objektů často přidávají jen kvůli atmosféře. Architekti zvolili střídmý, místy až asketický přístup. Staré zdivo, nepravidelné omítky a členité prostory doplnili současným vybavením, jednoduchými tvary a výraznými barevnými plochami.
Důležitou roli zde hraje dřevo a kov. Zdroj: Amazing Places
Zajímavé je, jak velkou roli zde hraje samotný povrch stěn. Omítka nemusí být všude dokonale hladká a jednotlivé plochy na sebe nenavazují s geometrickou přesností. Místnosti tak působí mnohem plastičtěji než běžný moderní interiér. Světlo se po stěnách rozlévá různě podle jejich zakřivení a vytváří stíny, které se během dne proměňují. Právě proto není potřeba prostor zaplňovat dekoracemi.
Pět pokojů, pět různých podob jednoho domu
Štajnhaus dnes slouží jako malý penzion s pěti individuálně řešenými pokoji. Každý dostal vlastní barevnou identitu: žlutou, modrou, zelenou, šedou a bílou. Nejde však jen o odlišnou výmalbu. Jednotlivé pokoje se liší také dispozicí, proporcemi a charakterem prostoru. Jejich podoba vychází z toho, co historická stavba umožnila.
Každý pokoj je úplně jiný. Zdroj: Amazing Places
Barevnost je přitom jedním z nejzajímavějších prostředků, s nimiž architekti pracovali. Výrazná barva může sjednotit členitý prostor a potlačit vizuální chaos, který by jinak vznikal střídáním mnoha nepravidelných ploch. Jinde naopak dostávají přednost světlé a neutrální odstíny, díky nimž vyniknou historické konstrukce. Minimalistické zařízení nechává místnostem dostatek vzduchu a nesoutěží s jejich neobvyklou geometrií.
Nábytek zde nemohl vznikat podle běžných pravidel. V domě, kde stěny nejsou rovné a otvory nemají pravoúhlé tvary, totiž často nefungují ani standardní rozměry a katalogová řešení. Řadu prvků proto bylo nutné navrhnout a vyrobit přímo pro konkrétní místo. Platí to nejen pro vybavení, ale také pro stavební detaily, které propojují starou konstrukci s novými zásahy.
Zvláštní pozornost si zaslouží koupelny. Právě v nich je kontrast historické stavby a současného komfortu dobře patrný. Jednoduché zařizovací předměty, obklady a moderní vybavení jsou zasazeny do prostorů, jejichž tvar určoval dům dávno před příchodem dnešních hygienických standardů. Někde se podařilo umístit vanu, jinde dostala přednost sprcha. Ani koupelna tak není univerzální místností, kterou by bylo možné beze změny přenést do jiného domu.
Nádherná volně stojící vana dominuje interiéru této koupelny. Zdroj: Amazing Places Staré schodiště, nečekané průchody a dvorek za domem
Výraznou součástí zážitku z interiéru je pohyb samotným domem. Nerovné schody, úzké chodby a nečekané průhledy připomínají, že se jednotlivá podlaží a místnosti vyvíjely postupně. V moderní novostavbě by takové řešení pravděpodobně neobstálo z hlediska praktičnosti. Tady však dává smysl, protože vypovídá o historii objektu.
Přesto se podařilo historickou atmosféru spojit s potřebami současného ubytování. Pokoje mají vlastní koupelny, dva apartmány jsou vybaveny také kuchyňkou. Některé místnosti disponují klimatizací. Architekti tedy neusilovali o muzeální rekonstrukci, při níž by se veškerý komfort musel podřídit minulosti. Spíše hledali způsob, jak starou stavbu dál používat, aniž by přišla o svou osobitost.
Součástí domu jsou také vinné sklepy a přilehlý dvorek, které po rekonstrukci znovu získaly využití. V kontextu Mikulova nejde o zanedbatelný detail. Historické sklepení, venkovní posezení a bezprostřední blízkost starého města rozšiřují obytný prostor za hranice samotných pokojů. Dům tak nepůsobí jako soubor několika izolovaných apartmánů, ale jako propojený celek, který má své vlastní tempo a atmosféru.
Vinný sklípek v této oblasti nesmí chybět. Zdroj: Amazing Places
Když jsou nedokonalosti tím nejcennějším
Štajnhaus získal za svou podobu několik ocenění. V roce 2018 zvítězil v kategorii Veřejný interiér I soutěže Interiér roku, později uspěl také v hodnocení Amazing Places. Ocenění ovšem nejsou tím nejpodstatnějším, co si z jeho rekonstrukce lze odnést.
Mnohem zajímavější je přístup k historické stavbě. Starý dům nemusí být za každou cenu narovnán, sjednocen a přizpůsoben představě o dokonalém moderním bydlení. Někdy je lepší přijmout jeho zvláštnosti a pracovat s nimi. To samozřejmě vyžaduje více individuálních řešení, trpělivosti i ochoty měnit původní plány. Výsledkem ale může být interiér, který by v novostavbě vznikal jen velmi obtížně.
Záměrně nepravidelné dřevěné schodiště je výrazným prvkem. Zdroj: Amazing Places
Mikulovský Štajnhaus je toho dobrým příkladem. Jeho největší hodnotou nejsou drahé materiály ani množství designového nábytku. Jsou to staletí zapsaná do zdí, schodišť a nepravidelných půdorysů. Architekti je tentokrát nepovažovali za překážku, kterou je třeba odstranit. A právě díky tomu se podařilo vytvořit místo, které si s žádným jiným domem nespletete.
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