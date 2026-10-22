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Jde to i bez rovných zdí. Starý mikulovský Štajnhaus proměnili architekti v neobyčejný interiér

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Křivé stěny, nerovné schody a místnosti, v nichž byste pravý úhel hledali marně. To, co by při běžné rekonstrukci představovalo problém, se v historickém domě v Mikulově stalo jeho největší předností.
Jde to i bez rovných zdí. Starý mikulovský Štajnhaus proměnili architekti v neobyčejný interiér

Jde to i bez rovných zdí. Starý mikulovský Štajnhaus proměnili architekti v neobyčejný interiér

Zdroj: Amazing Places
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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