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Po vyčerpávajícím boji o holý život dokázal nemožné a inspiroval celý svět: Osudný krok při návratu proměnil radost v děsivou realitu

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Mráz na nejvyšší hoře Severní Ameriky mu vzal všech deset prstů. Většina lidí by se horám od té chvíle vyhýbala, on se do nich vrátil a vystoupil tam, kam se dostala jen hrstka vyvolených na planetě. Na jeho posledním vrcholu ho ale čekal sestup, na který dodnes jeho rodná země nezapomněla.
Po vyčerpávajícím boji o holý život dokázal nemožné a inspiroval celý svět: Osudný krok při návratu proměnil radost v děsivou realitu

Po vyčerpávajícím boji o holý život dokázal nemožné a inspiroval celý svět: Osudný krok při návratu proměnil radost v děsivou realitu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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