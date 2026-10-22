Po vyčerpávajícím boji o holý život dokázal nemožné a inspiroval celý svět: Osudný krok při návratu proměnil radost v děsivou realitu

Je rok 1991 na Aljašce. Na svazích Denali, nejvyšší hory Severní Ameriky, je mladý Korejec, který se na vrchol vydal sám. Z výpravy se stane boj o holý život. Přežije, ale mráz mu vezme všech deset prstů. Pro většinu lidí by to znamenalo konec jakýchkoli výprav. Pro Kim Hong-bina to byl začátek příběhu, který z něj o třicet let později udělal jednoho z nejobdivovanějších sportovců
Jižní Koreje.
O tom, že přišel o prsty kvůli omrzlinám na Denali (dříve McKinley, 6 194 metrů), psaly po letech
The Korea Times. Kim se pak nezavřel doma. Jak uvádí katarská stanice Al Jazeera, začal závodit v alpském lyžování, v roce 2002 reprezentoval Koreu na paralympiádě v Salt Lake City a doma jezdil i závody v paracyklistice.
Hory ho ale táhly víc než cokoli jiného. Na Mount Everest vystoupil v roce 2007 a o dva roky později dokončil Korunu planety, tedy nejvyšší vrcholy všech sedmi kontinentů. Byl prvním člověkem s handicapem, který to dokázal, připomíná deník
Herald Economy. Vedle toho založil organizaci, která učí lézt a sportovat v přírodě děti s postižením. Čtrnáct osmitisícovek bez jediného prstu
Pak si vytyčil cíl, na který si troufne jen hrstka nejlepších
horolezců světa. Osmitisícovek, tedy hor vyšších než osm kilometrů, je na Zemi čtrnáct a všechny leží v Himálaji a Karákóramu. Kim je zdolával jednu po druhé, a to bez prstů, které ostatní horolezci potřebují ke každému chytu i uzlu.
Poslední na seznamu byl Broad Peak (8 047 metrů) v pákistánské části Karákóramu, na hranici s Čínou. Šestičlenná výprava odletěla 14. června 2021, výstup se kvůli covidu odkládal už o rok. Podle
The Korea Times stanul Kim na vrchu 18. července v 16:58 místního času. Stal se tak prvním handicapovaným člověkem, který zdolal všech čtrnáct osmitisícovek, a celkově čtyřiačtyřicátým na světě a sedmým Korejcem.
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Doma se slavilo. Prezident Mun Če-in mu na sociálních sítích napsal:
„Dal jste lidem, které unavuje koronavirus, víc hrdosti a naděje,“ jak citovaly The Korea Times. Sám Kim po výstupu vzkázal, že doufá, že jeho úspěch bude pro lidi trápené pandemií aspoň malou motivací. Sestup, který se změnil v noční můru na hraně propasti
Na vrcholu je ale jen polovina cesty. Při sestupu Kim uvízl zhruba v osmi tisících metrech na skalní římse. Podle podrobné rekonstrukce serveru
ExplorersWeb slanil po laně, o kterém si myslel, že vede po trase, ve skutečnosti ale končilo nad propastí. Na převisu podle ruského horolezce Vitalije Laza strávil přes devět hodin, než byl dolů vyslán první signál k záchraně.
Lazo se k němu nakonec dostal. Kim byl podle něj unavený a promrzlý, ale při plném vědomí a odmítal se vzdát. Trval na tom, že se po laně vytáhne nahoru sám, a bez prstů se mu to zpočátku i dařilo. Pak se mu zasekl jumar, tedy pomůcka pro výstup po laně. Kim jím zatřásl a odepnul se, nejspíš aby ho uvolnil. V tu chvíli se zřítil ze stěny na čínskou stranu hory. Jeho ruský kolega po návratu do základního tábora tvrdil, že kolem Kima předtím prošlo nejméně patnáct lezců a nikdo z nich nepřivolal pomoc. Jeho obvinění vyvolalo mezi horolezci bouři a
ExplorersWeb ho zveřejnil jako Lazovu výpověď.
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Jihokorejské ministerstvo zahraničí požádalo o pomoc Pákistán i Čínu. Obě země vyslaly vrtulníky, jakmile to počasí dovolilo.
„Zbytek skupiny ho hledal, ale nemohli tam nahoře zůstat a museli sestoupit,“ řekl pro Al Jazeera šéf pákistánského horolezeckého svazu Karrar Haidri. Čínská strana podle ExplorersWeb poslala k severnímu základnímu táboru dva vrtulníky a devítičlenný tým s dronem. Po osmi dnech marného hledání požádala rodina o ukončení pátrání. Kimovo tělo se nikdy nenašlo. Vláda mu in memoriam udělila řád Čchongnjong, nejvyšší korejské vyznamenání za zásluhy ve sportu. Odkaz, který v Koreji pořád žije
Letos v červenci uplynulo od jeho výstupu na Broad Peak pět let. Ve městě Kwangdžu se při té příležitosti konal festival s pietním aktem, výstavou fotografií a debatou na téma, jak si horolezce Kim Hong-bina pamatovat,
napsal web WikiTree. Spolek, který nese jeho jméno a od roku 2018 pořádá výlety do hor pro lidi s postižením a mladé, má asi dvě stě členů.
Město Kwangdžu navíc v červnu požádalo Korejský úřad pro národní dědictví, aby sedm artefaktů z Kimovy pozůstalosti, celkem 31 kusů horolezecké výbavy a věcí denní potřeby, zapsal mezi předběžné kulturní dědictví,
uvedl Herald Economy. Mezi takto chráněnými předměty je například medaile Nobelovy ceny míru bývalého prezidenta Kim Te-džunga. Jedenáct dalších Kimových exponátů věnovala rodina už v roce 2022 Národnímu horskému muzeu.
Hory mu vzaly prsty a nakonec i život. Lidem, kteří se kvůli handicapu cítí odepsaní, po sobě ale nechal něco, o co už přijít nemůžou: důkaz, že hranice se dají posunout mnohem dál, než si kdokoli myslí. A taky připomínku, že ani nejlepší
himálajský výkon nemá cenu, pokud se horolezec nevrátí domů. Zdroje: The Korea Times, Al Jazeera, ExplorersWeb, Herald Economy, WikiTree