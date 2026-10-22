Voda v těchto 2 maďarských lázních obsahuje mimořádně hodně látek posilujících kosti. Češi a Slováci je pořád přehlíží

Na otázku, kam do maďarských termálních lázní, odpoví český turista nejčastěji Budapeští, Balatonem nebo Bükem. Dvě lázeňská místa s opravdu neobvyklou vodou přitom zůstávají stranou zájmu. Jedno z nich navíc leží nedaleko trasy, kterou se k Balatonu běžně jezdí.
Místo ropy horký pramen
Příběh Zalakarosu na jihozápadě země začal v roce 1962 průzkumným vrtem. Geologové od něj čekali ropu, ze země ale vytryskla voda o teplotě 96 °C. Oficiální statut léčebných lázní má Zalakaros od roku 1978 a z někdejší vinařské vesnice mezitím vyrostlo lázeňské město. K Balatonu je to odsud asi 25 kilometrů.
Místní voda patří k těm složitějším. Najdete v ní jod, brom i sirné sloučeniny a vedle nich také výrazné množství boru. Lázně ji využívají hlavně při potížích s klouby a páteří nebo při chronických gynekologických obtížích.
Přečtěte si také: Chyba při placení kartou v zahraničí, kvůli které Češi přijdou o stovky korun za 1 víkend. Dělá ji skoro každý na benzince
Do Zalakarosu se dá z Česka dojet i přes Vídeň a Szombathely, tedy stejnou trasou, která se doporučuje pro cestu do Hévízu.
Debrecín láká děti na tobogány, dospělé na minerály
Na opačném konci Maďarska stojí Aquaticum v Debrecíně, druhém největším městě země. Komplex leží uprostřed chráněného lesa Nagyerdő a české cestovatelské weby ho obvykle doporučují hlavně jako aquapark plný skluzavek.
Debrecínské Aquaticum spojuje aquapark pro děti s léčebnými bazény plnými minerální vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O samotné termální vodě se už píše méně. Vyvěrá při 65 °C a do léčebných bazénů se pouští zchlazená. Kromě chloridů, jodu a bromu obsahuje vápník, hořčík a také sloučeniny boru.
Přečtěte si také: Meteorologové zveřejnili první výhled na Vánoce 2026. Češi se mají připravit na jev, který tu o svátcích dlouho nebyl Nejméně patnáctkrát víc boru
V laboratorních rozborech minerálních vod se bor obvykle vykazuje jako kyselina metaboritá. Jeho množství hodně závisí na původu vody. Povrchová voda ho má poskrovnu, horké prameny z velkých hloubek ho ale mohou obsahovat mnohem víc. Maďarský portál Termál Online porovnal hodnoty naměřené v tamních lázních a rozdíly jsou obrovské.
Nejvíc ze srovnávaných lázní ho má Zalakaros, jehož voda obsahuje 155 miligramů kyseliny metaborité na litr. Debrecínské Aquaticum zaostává jen nepatrně se 150 miligramy. Typická maďarská termální voda přitom mívá kolem 8 až 10 miligramů na litr, takže ji obě lázně překonávají nejméně patnáctkrát.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Zalakaros Aquaticum Debrecín Poloha jihozápad Maďarska, asi 25 km od Balatonu východ Maďarska, za Budapeští Teplota vody 96 °C (z vrtu) 65 °C (při vývěru) Kyselina metaboritá 155 mg/l 150 mg/l Další látky ve vodě jod, brom, sirné sloučeniny chloridy, jod, brom, vápník, hořčík Charakter místa lázeňské město se statutem léčebných lázní od roku 1978 aquapark se skluzavkami a léčebnými bazény Co bor dělá s kostmi Přečtěte si také: Meteorologové mají jasno o zimě 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který si pamatují jen starší Češi
Americké Národní instituty zdraví (NIH) uvádějí, že bor může příznivě ovlivňovat hospodaření těla s vápníkem, tvorbu kostí i účinek vitaminu D. Jasnou biologickou funkci mu ale výzkum zatím nepřisoudil. Kosti, nehty a vlasy ho obsahují víc než ostatní tkáně a pokusy na zvířatech ukázaly, že jeho nedostatek kosti oslabuje.
U lidí jsou výsledky dosud rozpačité a podle NIH bude potřeba další výzkum. Všechna tato zjištění se navíc týkají boru přijatého v jídle, pití nebo doplňcích stravy. Kolik ho při koupeli projde do těla kůží, z nich nevyplývá.
Opatrnost zachovává i Termál Online. Koupel ve vodě bohaté na bor podle portálu nelze brát jako prevenci ani léčbu osteoporózy a případný účinek boru se v ní mísí s působením ostatních minerálů z pramene.
Přečtěte si také: Češi objevili termální lázně 2 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem Bor najdete i na talíři
Do těla se bor běžně dostává hlavně z jídla a pití. Nejbohatší jsou na něj rostlinné potraviny, například:
avokádo, arašídy, broskve, rozinky.
Vydatným zdrojem bývají také luštěniny.
Bor obsahují hlavně rostlinné potraviny, například avokádo, arašídy nebo rozinky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Termální koupel tak berte jako příjemný doplněk péče o pohybový aparát. Lékařskou léčbu ale nenahradí. Pokud se s něčím léčíte, poraďte se před pobytem v léčebných bazénech se svým lékařem.
Proč je Češi míjejí
Tradiční oblíbené cíle Čechů leží jinde. Už před pandemií k nim patřily hlavně lázně Bük a Sárvár na západě země, kam se dá od nás dojet poměrně rychle. Debrecín naopak leží daleko na východě, za Budapeští.
Přečtěte si také: Od výletů k živobytí: OSVČ, nebo s.r.o.
Kdo ale hledá vodu s neobvyklým složením, má dobrý důvod podívat se na mapu pozorněji. Zalakaros se snadno spojí s výletem k Balatonu a Debrecín zase s pobytem, při kterém děti zabaví aquapark a dospělí si odpočinou v léčebných bazénech.
Zdroje: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Boron-HealthProfessional/, https://hungaryunlocked.com/cs/termalni-lazne-zalakaros-madarsko/, https://hungaryunlocked.com/cs/termalni-lazne-aquaticum-debrecin/, https://autotrip.cz/kam-do-madarska-autem/, https://cnn.iprima.cz/za-termaly-nemusite-daleko-tohle-misto-je-idealni-i-pro-rodiny-s-detmi-521740, https://www.turistika.cz/rady/na-navsteve-madarskych-lazni-v-dobe-kronaviru/detail, https://termalonline.hu/termal-hirek/ket-hazai-gyogyfurdo-vize-kiemelkedoen-sok-csonterosito-osszetevot-tartalmaz