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Rock for People pro další ročník v roce 2027 prodal již polovinu vstupenek

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Letní hudební festival Rock for People, který se koná v Parku 360 u Hradce Králové, hlásí, že má polovinu vstupenek na další ročník v roce 2027 pryč. "Padesát procent celkové kapacity Rock for People 2027 je prodáno! Jste neuvěřitelní a my vám s vděčností a pokorou děkujeme za důvěru," uvedla pořádající agentura Ameba Production (na
Rock for People pro další ročník v roce 2027 prodal již polovinu vstupenek

Rock for People pro další ročník v roce 2027 prodal již polovinu vstupenek

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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