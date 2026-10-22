Osvědčené třené cukroví s Nutellou a Lotus pomazánkou: Příjemná změna oproti klasickým plněným zákuskům a buchtám

Klasické
je jistota, ale linecké třené linecké má jednu výhodu navíc: nemusíte nic vyvalovat a vykrajovat. Prostě vyšleháte těsto, naplníte sáček a je hotovo. A když část slepíte domácí marmeládou, část a část Lotus pomazánkou, máte na jednom plechu tradici i malý ústupek moderním mlsounům. Nutellou
Klasické linecké se často opírá o poměr zhruba
210 g mouky, 140 g másla a 70 g cukru, jak se objevuje v běžných receptech na linecké cukroví. Stříkaná verze je poddajnější, měkčí a práce s ní obvykle ubývá. zůstává sázkou na jistotu. Nutella a Rybízová marmeláda Lotus pomazánka ale mívají jednu zvláštní vlastnost: z talíře mizí podezřele rychle.
U třeného lineckého rozhoduje hlavně konzistence.
Těsto musí být hladké a dost měkké na stříkání, jenže nesmí téct. Když je moc tuhé, potrápí ruce i cukrářský sáček. Když je řídké, na plechu se rozjede a z úhledných podkov jsou spíš nejasné placičky. Dobře funguje také spojení másla a Hery. Samotné máslo se použít dá, o tom žádná, ale u stříkaného cukroví je tahle dvojice v praxi klidnější: těsto lépe drží tvar a člověk se s ním tolik nenadře. Recept na třené linecké cukroví se třemi náplněmi
Doba přípravy: 45 minut + vychladnutí cukroví Co potřebujeme
Těsto: 1 ks vejce 125 g másla 125 g Hery 80 g moučkového cukru 300 g hladké mouky 1/2 lžičky citronové kůry 1 balíček vanilkového cukru
Dokončení: 1 sáček čokoládové polevy domácí marmeláda, ideálně rybízová nebo meruňková Nutella Lotus pomazánka Postup přípravy lineckého cukroví z třeného těsta
1. Změklé
máslo, Heru, vejce, vanilkový cukr a moučkový cukr vyšleháme do světlé pěny. Nejde o krok, který se odbude dvěma otočeními metly. Čím poctivěji se základ vyšlehá, tím jemnější bude hotové cukroví.
2. Přidáme
citronovou kůru a prosátou hladkou mouku. Směs dobře promícháme, aby v ní nezůstaly hrudky mouky. Těsto bude hutnější, to je správně. Do sáčku má jít hmota, která drží, ne řídká kaše.
3. Těsto přendáme do cukrářského sáčku s řezanou špičkou. Na plech vyložený pečicím papírem stříkáme menší tvary: podkovy, rohlíčky, věnečky nebo třeba housenky. Mezi kousky nechte trochu prostoru. V troubě se ještě nepatrně pohnou.
Foto: Cooky.cz, Třené, co umí dělat parádu i nepořádek: Trubičky plněné domácí marmeládou, nutelou a lotus pomazánkou zmizí ze stolu raz dva
4. Pečeme v troubě předehřáté na
180 až 190 °C přibližně 10 až 12 minut. Cukroví má zůstat světlé, jen okraje mohou lehce zezlátnout. Jakmile začne výrazně hnědnout, křehkost se ztrácí docela rychle.
5. Upečené kousky necháme úplně vychladnout. Část může zůstat samotná a později přijít do
čokoládové polevy. Další slepíme domácí marmeládou, část Nutellou a část Lotus pomazánkou.
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6.
Čokoládovou polevu připravíme podle návodu na obalu. Cukroví do ní namáčíme z poloviny, případně polevou jen přestříkneme jednotlivé kousky. Slepované tvary po naplnění nechte chvíli stát. Náplň zpevní a nebude tolik ujíždět do stran.
TIP: Pokud chcete mít na tácu hned jasno, pomozte si drobným posypem. Marmeládovým kouskům sluší trochu kokosu, nutellovým nasekané oříšky a lotusové můžete lehce poprášit rozdrcenými sušenkami. Čím plnit třené linecké a co funguje nejlépe?
Domácí marmeláda k lineckému sedí asi nejpřirozeněji. Nejlépe funguje kyselejší druh, typicky rybízová. U třeného lineckého se používá často a důvod je prostý: sladké těsto potřebuje něco ostřejšího, co ho srovná. Meruňková marmeláda je jemnější, méně výrazná a děti po ní většinou sáhnou bez dlouhého přemlouvání.
Nutella je sladší a měkčí, proto je lepší dávat jí méně než marmelády. Když se to přežene, při slepování vyjede ven a práce se zbytečně upatlá. U Lotus pomazánky platí podobné pravidlo. Pokud je moc tuhá, nechte ji pár minut při pokojové teplotě, roztírá se pak znatelně lépe.
Kdo chce mít na tácu pořádek, může si tvary rozdělit podle náplní. Podkovy třeba s marmeládou, věnečky s Nutellou a rohlíčky s Lotus pomazánkou. Při ochutnávání pak nikdo nemusí zkoumat, co vlastně drží v ruce.
Často kladené otázky o třeném lineckém
Dá se udělat jen z másla?
Ano, dá. Těsto ale může být křehčí a při stříkání někdy trochu protivné. Kombinace
másla a Hery je u tohoto cukroví jednoduše pohodlnější.
Jak dlouho vydrží?
V suchu a chladu vydrží několik dní bez problémů, slepované cukroví i déle. S marmeládou často příjemně změkne. Nedávejte ho ale do tepla k topení, poleva i náplň tam rychle povolí.
Můžu těsto připravit dopředu?
Ano, jen je dobré počítat s tím, že v chladu ztuhne. Před stříkáním ho nechte povolit při pokojové teplotě. Jinak budete se sáčkem zápasit víc, než je nutné.
Proč se mi tvary na plechu rozjely?
Nejčastěji je těsto příliš teplé nebo moc řídké. Pomůže krátké zchlazení a příště opatrnější práce s tukem. U stříkaného cukroví dělají i malé rozdíly překvapivě hodně.
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Zdroj: Autorský text redakce
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