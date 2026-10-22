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Osvědčené třené cukroví s Nutellou a Lotus pomazánkou: Příjemná změna oproti klasickým plněným zákuskům a buchtám

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Klasické linecké je jistota, ale třené linecké má jednu výhodu navíc: nemusíte nic vyvalovat a vykrajovat. Prostě vyšleháte těsto, naplníte sáček a je hotovo. A když část slepíte domácí marmeládou, část Nutellou a část Lotus pomazánkou, máte na jednom plechu tradici i malý ústupek moderním mlsounům.
Cukroví

Cukroví

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Třené, co umí dělat parádu i nepořádek: Trubičky plněné domácí marmeládou, nutelou a lotus pomazánkou zmizí ze stolu raz dva
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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