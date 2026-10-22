Jak vydlabat a vyřezat dýni na Halloween, aby vydržela co nejdéle? Pomohou tyto triky

Jak vydlabat a vyřezat dýni na Halloween krok za krokem, aby udělala velkou parádu? Podívejte se na jednoduchý návod a triky, se kterými vyřezaná dýně na Halloween vydrží co nejdéle!
Halloweenská dýně na podzim neodmyslitelně patří
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podzimních dekorací a nepostradatelný symbol Halloweenu, to je dýně. Které druhy se hodí pro vyřezávání a jak docílit toho, aby i vaše dýně vypadala jako z časopisu? Pomocí jednoduchého návodu si doma vytvoříte originální dýně na Halloween snadno a rychle. Historie halloweenské dýně
Dlabání a vyřezávání dýní má dávný původ v Irsku. Podle legendy se tamní opilec a podvodník Jack o halloweenské noci přelstil ďábla a uzavřel s ním dohodu, že jeho duši nikdy nevezme do pekla. Když však opilec zemřel, do pekla se sice nedostal, ale kvůli svým hříchům ani do nebe. Jackova duše dlouho bloudila po světě a na cestu si svítila žhavým uhlíkem, který dostal od samotného ďábla.
Aby mu světlo vydrželo co nejdéle, uložil ho do vydlabaného tuřínu. V 19. století se díky irským migrantům dostala tradice Halloweenu do Ameriky, kde tuřín nahradily lucerny vyrobené z vydlabané dýně. Ty touto dobou dozrávaly ve velkém, a navíc se oproti tuřínu lépe dlabaly i vyřezávaly.
Jak vydlabat a vyřezat dýni na Halloween krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Dušičková miska na hrob: Jen chvojí, vřes, šišky, okrasné trávy a květy stačí k vytvoření pěkné dušičkové dekorace Jak vydlabat dýni
Halloweenská dýně by měla být velká a pevná. Pro vyřezávání se hodí máslová, hokaido i muškátová. Dnes se také prodávají přímo odrůdy vhodné pro vyřezávání, které vydrží jako dekorace déle. Pro vydlabání a vyřezání dýně budete potřebovat ostrý nůž, lžíci, černou fixu, čajovou svíčku nebo LED svíčku.
Čtěte také: Dušičkový koš na hrob: Jak vyrobit dušičkovou výzdobu krok za krokem Jak vydlabat dýni krok za krokem Vytvořte víčko: Pomocí ostrého nože veďte řez mírně šikmo směrem do středu stopky. Vydlabejte vnitřek: pomocí lžíce odstraňte semínka i měkkou dužinu. Stěny by měly být široké asi 2 cm. Jak vyřezat a vydlabat dýni krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vyřezat dýni krok za krokem Nakreslete vzor: po vydlabání nakreslete na slupku fixem oči, nos a ústa. Vyřežte motiv: pomocí ostrého nože opatrně vyřežte nakreslené tvary. Halloweenskou dýni rozsviťte: Vložte dovnitř svíčku a zavřete víko. Čtěte také: Dušičkový truhlík na hrob: Chvojí, vřes a šípky vytvoří krásnou podzimní výzdobu Co dělat, aby halloweenská dýně vydržela co nejdéle
Dýně na Halloween vydrží asi 3 až 5 dní. Aby vydržela co nejdéle, umístěte ji ven a do stínu. Skvělým místem budou venkovní schody nebo podlaha, které už jsou touto dobou studené.
Halloweenská dýně 2026 – inspirace Jak vydlabat a vyřezat dýni na Halloween: Halloweenská dýně 2026. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Jak vydlabat a vyřezat dýni na Halloween: Halloweenská dýně 2026. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Jak vydlabat a vyřezat dýni na Halloween: Halloweenská dýně 2026. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)