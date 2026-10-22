Elektřiny spotřebujete ještě víc: Spousta lidí dělá s tepelným čerpadlem stejné 3 chyby

Tepelné čerpadlo si většina lidí pořizuje s jasnou představou, že za teplo zaplatí méně. První zimní vyúčtování ale někdy ukáže čísla, se kterými nikdo nepočítal. A to i v domě, kde je zařízení v pořádku a fasáda dobře zateplená.
Za zbytečně vysokou spotřebou totiž často stojí obyčejné domácí zvyky a nastavení, na které se po montáži zapomnělo. Tři z nich se opakují tak často, že stojí za to je projít ještě předtím, než přijdou mrazy.
Chyba č. 1: Přes den vypnout, večer roztopit
Kdo léta topil v kotli nebo v kamnech, má zažité, že když nikdo není doma, topení se vypne a večer se dům rychle vyhřeje. U tepelného čerpadla se tenhle zvyk nevyplácí. Nejlépe se mu daří, když jede dlouho a bez přerušování. Opakované vypínání a nabíhání mu přidává práci, kterou nakonec zaplatíte na elektroměru.
Přečtěte si také: Objednal si z Temu štípačku dřeva a nečekaná schopnost stroje ho pořádně překvapila
Nejvíc ho zaměstná prudké dohřívání vychladlého domu. Když navíc přijde ve chvíli, kdy venku mrzne nejvíc, platíte za každý stupeň víc, než kdyby teplota zůstala celý den stejná.
Úspornější je provoz bez vypínání. Na hodiny, kdy dům stojí prázdný nebo se spí, stačí v regulaci nastavit útlum o několik stupňů. Ten doporučuje i britská poradenská organizace Energy Saving Trust.
Chyba č. 2: Filtr, na který se roky nesáhlo
Druhá chyba není na první pohled vidět. V otopné soustavě je zabudovaný filtr, ve kterém se časem hromadí kal a drobné nečistoty z vody. Čím víc je ucpaný, tím hůř jím voda prochází, a čerpadlo pak teplo do radiátorů dostává jen ztěžka a topí slaběji. Podobně škodí i vzduch v radiátorech nebo v potrubí.
Přečtěte si také: Indukční desky pomalu mizí: Všichni se vracejí k této možnosti z 20. let Zanesený filtr a vzduch v otopné soustavě zhoršují cestu tepla do radiátorů, takže čerpadlo topí slaběji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podle návodu k zařízení zvládne majitel základní údržbu sám:
vyčistit filtr, odvzdušnit radiátory, pohlídat na manometru, jestli tlak v soustavě neklesá pod hodnotu, kterou nastavil technik.
Odborný servis by měl čerpadlo projít aspoň jednou za rok. Kdo mezitím chybové hlášení na displeji jen odklikne a dál ho neřeší, riskuje, že se drobná závada během zimy rozroste ve vážnou poruchu. Elektrický dotop smí čerpadlu krátce pomáhat v nejtužších mrazech. Když se ale zapíná často i mimo ně, jde o varovný signál, že čerpadlo nebo soustava nejsou pro dům správně navržené či nastavené.
Přečtěte si také: Instalatér prozradil: proč sypat sůl do záchodu a jak často to dělat Chyba č. 3: Topná voda teplejší, než je potřeba
Nejdražší chybou bývá zbytečně vysoká teplota vody, která proudí do radiátorů nebo podlahového topení. Tepelné čerpadlo je nejúspornější, když vodu ohřívá jen mírně. Nejvíc to platí u starších soustav, kde musí vodu hnát nad 55 °C. Tam podle odborníků může už deset stupňů navíc zvednout spotřebu elektřiny o desítky procent.
Teplotu vody řídí ekvitermní neboli topná křivka, která ji upravuje podle počasí venku. Křivku zadává do regulace technik při uvedení do provozu a někdy ji nastaví s rezervou výš, aby bylo teplo i v největších mrazech. Na tohle výchozí nastavení pak řada majitelů roky nesáhne a rezervu platí každou zimu. „Každý stupeň navíc znamená vyšší náklady,“ řekl Deníku Michal Friš, odborník na tepelná čerpadla.
Chyba Proč roste spotřeba Co pomůže Přes den vypnout, večer roztopit Časté vypínání a nabíhání přidává čerpadlu práci, nejnáročnější je znovu vytopit vychladlý dům Provoz bez vypínání, na noc a na dobu mimo domov útlum o několik stupňů Zanesený filtr otopné soustavy Ucpaný filtr brzdí průtok vody, čerpadlo hůř dostává teplo do soustavy a topí slaběji Vyčistit filtr, odvzdušnit radiátory, hlídat tlak v soustavě; odborný servis aspoň jednou za rok Topná voda teplejší, než je potřeba Čím teplejší vodu po čerpadle chcete, tím víc elektřiny spotřebuje Ubírat topnou křivku opatrně, po jednom stupni, a při chladu se o stupeň vrátit Jak křivku srovnat bez zimy v obýváku Přečtěte si také: Elektrikář vysvětluje Čechům: vyplatí se zhasínat LED světla na pár minut nebo je lepší je nechat svítit
Podle stejné britské organizace se vyplatí ubírat křivku opatrně, po jednom stupni. Jakmile vám doma začne být chladno, posuňte nastavení o stupeň výš. S chladnější topnou vodou reaguje vytápění na náhlé ochlazení pomaleji, za stejné teplo ale čerpadlo spotřebuje méně elektřiny a na vyúčtování to bývá znát.
Topnou křivku se vyplatí snižovat po jednom stupni a při chladu v pokojích se o stupeň vrátit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud si s regulací netroufnete, požádejte o úpravu servisního technika. A když ani při vysoké teplotě vody není v pokojích teplo, bývají na vině příliš malé radiátory. Pomoci pak můžou větší topná tělesa nebo podlahové topení, se kterými si čerpadlo vystačí s chladnější vodou.
Zdroje: https://www.denik.cz/bydleni/tepelne-cerpadlo-provoz-cena.html, https://www.kb.cz/cs/udrzitelnost/pro-obcany/jak-na-fotovoltaiku-tepelna-cerpadla-a-dalsi-udrzitelne-technologie/tepelna-cerpadla-udrzba-provoz-likvidace, https://www.estav.cz/cz/7591.chcete-tepelne-cerpadlo-dejte-pozor-na-chyby-pri-instalaci-a-provozu, https://energozrouti.cz/clanek/je-levnejsi-topit-cely-den-usporne-nebo-jen-vecer-vysledky-vypoctu-prekvapily-i-zkusene-energetiky, https://www.newstream.cz/money/jak-spravne-spustit-tepelne-cerpadlo-a-na-co-si-dat-pozor, https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/rady-a-informace/rady-a-tipy-tepelna-cerpadla/tepelne-cerpadlo-spotreba-energie/, https://energysavingtrust.org.uk/how-to-ensure-a-heat-pump-runs-efficiently
Přečtěte si také: Instalatér varuje: v odpadu v koupelně se každou zimu hromadí něco, co zasmradí celý dům dávno předtím, než někdo najde zdroj
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!