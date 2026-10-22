Automatické pračky končí. Vytlačí je novinka, která prádlo vypere, vysuší, vyžehlí a složí do komínků

Proč lidé nesnášejí prádlo víc než vaření i úklid
Největší zátěž nepředstavuje samotné praní. Dokáže ji způsobit neustálé přenášení: mokré džíny z bubnu do sušičky, zapomenuté ručníky, které druhý den zasmrádnou, a nakonec hodiny skládání. Právě tohle řetězení drobných úkonů koncept řeší tím, že je spojí do jediného celku.
Autoři si stroj představují jako svislou stavbu o čtyřech patrech. Nahoře je velký prací buben s průhledným kruhovým okénkem a chladným modrým svícením. Pod ním se skrývá samostatná sušicí komora v teplém jantarovém světle. Třetí patro patří robotické technice a nejníže čeká úložný prostor pro hotové oblečení.
Působivé je i vnější zpracování: zaoblené rohy, leštěné kovové detaily, velké průhledné panely a vysoký dotykový displej na pravé straně. Vypadá spíš jako řídicí centrum malé kosmické lodi než jako spotřebič, který se obvykle schovává v koupelně. Kdo ho jednou uvidí, patrně u něj zůstane postávat.
Rozměry tomu odpovídají. Výška se má pohybovat mezi 2 a 2,24 metru, šířka mezi 76 a 91 centimetry a hloubka mezi 81 a 97 centimetry. Hmotnost se odhaduje na 159 až 249 kilogramů. Pod kuchyňskou linku se tedy nevejde a instalace by vyžadovala dostatečnou výšku stropu, přípojku vody, samostatný elektrický okruh s napětím 220 až 240 voltů a pevný podklad.
Jak se špinavé triko promění v úhledný komínek
Celé klíčové kouzlo spočívá v tom, že stroj sám přesouvá prádlo mezi jednotlivými patry. Uživatel otevře horní dvířka, vloží oblečení a na dotykovém displeji vybere program. Systém pak řídí otáčky bubnu, teplotu vody, dávkování pracího prostředku, máchání i odstřeďování.
Po vyprání mechanický dopravník pošle oblečení do sušicí komory s tepelným čerpadlem. Ta pracuje s řízeným proudem teplého vzduchu a sleduje vlhkost. Hotové prádlo pak putuje do robotického oddělení, kde ho mají převzít mechanická ramena, polohovací senzory a naváděné skládací plošiny. Výsledek skončí ve spodní komoře.
Skládací systém se podle návrhu vyrovná s běžnými kusy: tričky, kalhotami, kraťasy, košilemi i ručníky. Na jeden kus má potřebovat 8 až 20 sekund. Celý proces probíhá za průhledným krytem, takže pohyblivé části zůstávají odděleny od lidí. Konstruktéři ale počítají s tím, že nepravidelné tvary, choulostivé tkaniny a objemné ložní prádlo zůstávají pro automatiku oříškem.
Stroj má zpracovávat i více várek současně. Jakmile se první dávka přesune do sušičky, uvolní se horní buben pro další. Senzory hlídají, aby oblečení postoupilo dál jen tehdy, když je následující přihrádka volná. Vzniká tak jakási montážní linka na čisté prádlo, která by se hodila hlavně velkým rodinám.
Displej zobrazuje oddělené odpočty pro praní, sušení a skládání (ilustrativně 18, 32 a 5 minut) a nabízí programy od rychlých po jemné. Počítá s Wi-Fi, Bluetooth, aplikací, dětským zámkem i upozorněním na nízký stav pracího prostředku. Ukázkové časy ovšem ukazují jen navrhované rozhraní, nikoli ověřené hodnoty.
Kapacita praní i sušení se odhaduje na 7 až 10 kg a do úložného prostoru by se mělo vejít přibližně 25 až 50 kusů oblečení. Váhové a vlhkostní senzory i optické rozpoznávání mají pomáhat s nastavením, další prvky střeží teplotu, hladinu vody, zámky dvířek a případné překážky v mechanismu.
Zatím jen vize, ale směr je jasný
Všechny uvedené údaje je však třeba brát opatrně. Jde o vizionářský designový koncept, ne o výrobek v obchodech. Konečné parametry, dostupnost ani skutečný výkon zatím nikdo nezávisle neověřil. Že je automatické skládání v praxi obtížné, ukázaly už dřívější pokusy, například FoldiMate nebo Laundroid.
Přesto má myšlenka silný potenciál: spojit tři práce do jednoho plynulého procesu. Zůstává ovšem praktická otázka, kam hotové oblečení nakonec putuje. Tvůrci koncept shrnují poťouchlým přáním, aby se stroj jednou naučil ukládat prádlo i do komody. Pomohl by vám takový pomocník, nebo byste raději zůstali u klasické pračky?
Zdroje článku: techport.nasa.gov, inspiringdesigns.net, smithsonianmag.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková