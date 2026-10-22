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Kriminalisté obvinili bezdomovce z pokusu o vraždu. Nejde o Ukrajince, uvedla policie

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Policie se stále zabývá pokusem o vraždu, ke kterému došlo před hlavním vlakovým nádražím v Plzni. Pětatřicetiletý bezdomovec tam pobodal jiného muže bez přístřeší. Vyšetřovatelé ho krátce po činu zadrželi. Agresorem byl Čech, obětí cizinec. Nešlo ale o Ukrajince, jak se šířilo po sociálních sítích.
Kriminalisté obvinili bezdomovce z pokusu o vraždu. Nejde o Ukrajince, uvedla policie

Kriminalisté obvinili bezdomovce z pokusu o vraždu. Nejde o Ukrajince, uvedla policie

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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