Kriminalisté obvinili bezdomovce z pokusu o vraždu. Nejde o Ukrajince, uvedla policie

Kriminalisté obvinili bezdomovce z pokusu o vraždu. Nejde o Ukrajince, uvedla policiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kriminalisté obvinili bezdomovce z pokusu o vraždu. Nejde o Ukrajince, uvedla policieZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 22.10.2026 06:45
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