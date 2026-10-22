Zašlé stříbrné cennosti zvládnete doma vyčistit stejně dobře jako zkušený klenotník. Budou se třpytit jako nové

Stříbro je materiál, který i přes jeho věčnou krásu časem bohužel ztmavne, a proto je důležité, abyste věděli, jak je účinně vyčistit.
Stříbrné předměty díky své eleganci snad nikdy nevyjdou z módy – stačí i malá stříbrná dekorace a stoly ihned vypadají mnohem stylověji. Bohužel se však jedná o materiál, který i
přes svou věčnou krásu časem ztmavne, a proto je důležité vědět, jak ho správně vyčistit. Naštěstí existují způsoby, díky nimž to zvládnete svépomocí u sebe doma, a to aniž byste utratili více peněz, než je potřeba. Toto jsou ty nejlepší z nich. To, že je stříbro špinavé, neznamená, že je nekvalitní
Je důležité, abyste si zapamatovali, že pokud předměty ze stříbra ztmavnou, neznamená to, že jde o nekvalitní stříbro – je to přirozený proces, ke kterému dochází v důsledku chemických reakcí,
kdy se stříbro dostává do kontaktu se vzduchem a dalšími látkami, jako je voda nebo kosmetika. Naštěstí však k odstranění všech nečistot nepotřebujete žádné speciální přípravky, jež komerční firmy nabízejí za zbytečně velké peníze. Níže se proto můžete seznámit se způsoby, jak stříbro vyčistit svépomocí a levně. Čištění stříbra pomocí zubní pasty
Ačkoliv většina lidí používá zubní pastu především proto, aby byly jejich zuby čisté a bílé, mnoho domácích kutilů o ní mluví jako o
levném prostředku, který dokáže účinně čistit stříbro. Jednoduše tak naneste trošku pasty na zašpiněná místa, nechte ji působit několik minut a poté dané místo opláchněte vodou. Nakonec předmět pořádně utřete hadříkem a nechte vysušit – určitě budete překvapeni, jak moc se bude opět lesknout. Fotografie: Pixabay Čištění stříbra pomocí octa
Ocet je přípravek, který by neměl chybět v žádné domácnosti, neboť dokáže dělat opravdové zázraky, a to zejména s veškerými ztmavlými předměty ze stříbra, které máte u sebe doma. Jednoduše nalijte do hluboké misky či nádoby
sklenici teplé vody a lžíci octa, do směsi poté vložte veškeré stříbro a nechte ho půl hodiny odpočívat (pokud po uvedeném čase všechny nečistoty nezmizí, octovou koupel prodlužte). Jakmile budete mít hotovo, předměty nakonec utřete hadříkem.
Pasta z bramborové mouky
Pokud vás trápí ztmavlé stříbrné předměty, může vám s jejich čištěním pomoci také bramborová mouka, respektive její dva hrnky. Ty jednoduše smíchejte s půl sklenicí studené vody –
směs důkladně míchejte, dokud vám nevznikne hustější pasta. Následně pastu naneste na veškerou špínu a hadříkem nebo houbičkou dané místo jemně drhněte, abyste materiál nepoškodili. Poté stačí všechny předměty akorát vysušit a můžete je znovu začít používat. Fotografie: Freepik Slepičí bílek
K účinnému čištění stříbra vám postačí také obyčejný vaječný bílek. Ten jednoduše oddělte od žloutku, vyšlehejte dotuha a poté akorát
naneste na veškeré špinavé stříbro, které vás doma trápí. Bílek nechte chvíli působit, aby mohl začít působit, a nakonec vše akorát opláchněte vodou a utřete hadříkem.
Zdroj:
Goodhousekeeping
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Zašlé stříbrné cennosti zvládnete doma vyčistit stejně dobře jako zkušený klenotník. Budou se třpytit jako nové appeared first on BydlímeÚtulně.cz.